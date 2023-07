L'amour est dans le pré 12 : Il y a déjà un petit préféré et les tournages ne sont même pas commencés

Les huit prétendants potentiels de L'amour est dans le pré ont été présentés au public il y a seulement deux semaines et déjà un agriculteur semble être tombé dans l'oeil (et le coeur) des fans de l'émission.

Sur les réseaux sociaux, on constate qu'il y a définitivement un intérêt plus grand pour Benjamin, 28 ans, agriculteur sur une ferme maraîchère à Bromont.

Avec un BAC en administration en poche, il a acheté l'entreprise La Récolte des Cantons à 25 ans seulement. Chasseur, pêcheur et joueur de baseball, il souhaite trouver la femme de sa vie pour fonder une famille. Il cherche une fille « authentique, curieuse, qui aime essayer de nouvelles choses ». Il aimerait bien que sa douce moitié s'implique à la ferme. « Il y a tellement de possibilités à la ferme qu'elle pourrait avoir son petit projet à elle », rêve l'agriculteur célibataire.

À ce stade, on ne sait même Benjamin passera au deuxième tour et participera à l'émission, mais, pour être bien honnête, on pense que les lettres de prétendantes pleuvront pour ce beau garçon ambitieux.

Voyez un extrait de sa vidéo de présentation ci-dessous.

Il est toujours temps de s'inscrire pour Benjamin ou un autre candidat ou une autre candidate, mais faites vite, car la période d'inscription se termine sous peu!

Rappelons que la soeur d'un agriculteur ayant déjà trouvé l'amour à l'émission fait aussi partie des participants potentiels. Plus de détails ici.