L'une des candidats potentiels de L'amour est dans le pré 12 est la soeur d'un agriculteur ayant trouvé l'amour à l'émission

L'une des candidates potentielles de la prochaine saison de L'amour est dans le pré est la soeur d'un ancien participant.

En effet, Emilie est la frangine de Marc-Antoine Bellefroid de la saison 9, qui a trouvé l'amour auprès d'Alexa. Les deux tourtereaux se sont récemment mariés dans un contexte on ne peut plus rural (voir des images de leurs épousailles dans la publication au bas de l'article), et auront bientôt leur premier enfant ensemble.

Emilie a 25 ans. « Pétillante et ricaneuse, elle aime les petites choses simples de la vie et souhaite trouver un homme vaillant et établi. »