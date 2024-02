L'amie d'enfance de Mario Pelchat tente sa chance à La Voix!

Une soirée plus tranquille nous a été servie ce dimanche à La Voix, mais cela ne signifie aucunement que l'épisode fut dénué de délicieux moments, comme ce fut le cas en moitié d'émission, alors que nous avons assisté à de belles retrouvailles!

En effet, l'amie d'enfance de Mario Pelchat, Josée Lapierre, a décidé de se présenter aux auditions du populaire concours de chant, espérant percer dans le milieu. Évidemment, le coach l'ignorait totalement. Sur scène, à l'aise comme un poisson dans l'eau, Josée a alors entonné une magnifique et puissante version de « Ce que le blues a fait de moi », du légendaire Jean-Jacques Goldman. Cependant, malgré l'étendue de son expertise vocale, elle n'a pas été sélectionnée. À la fin de sa prestation, Mario a automatiquement reconnu son amie d'enfance et s'est confondu en excuses.

Il n'en fallait pas plus pour que Charles Lafortune débarque à son tour sur la scène, expliquant qu'aux préauditions, Josée était accompagnée de Georgette et Hélène, sa mère et sa tante. En les voyant, Mario s'est souvenu des beaux moments passés en leur compagnie, quand il allait chanter avec Josée dans les églises. Puis, profitant des retrouvailles familiales, le trio de femmes a entonné l'indémodable « Modern Hotel », qui n'a pas manqué de faire couler un flot de larmes sur les joues de l'interprète de « Je n't'aime plus ».