La vraie nature : Découvrez ce que contient le sac cadeau que reçoivent les invités

Les invités de La vraie nature sont très bien reçus au chalet de Jean-Philippe Dion. Tous les invités le disent d'ailleurs : l'équipe chaleureuse de l'émission est très attentionnée et compréhensive.

Mais en plus de profiter d'une ambiance chaleureuse et du bon air frais de la campagne, les convives reçoivent des cadeaux lors de leur passage à Sutton. En effet, un sac rempli de surprises attend chacun d'eux à sa chambre.

Celui-ci contient des objets de quatre marques québécoises : ONEKA et Maison Ulric Aroma, qui créent des produits de soins naturels, Alpagas Sutton, une ferme qui propose des produits d'alpaga, dont des bas et des tuques, et finalement la Microbrasserie À L'Abordage, qui conçoit ses propres bières artisanales.

Ces entreprises sont toutes basées dans les Cantons-de-l'Est, en Estrie.

Rappelons que vous pourrez voir le dernier épisode de La vraie nature ce dimanche. Apprenez-en plus sur cette ultime émission de la saison 6 ici.