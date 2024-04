Pour le dernier épisode de la saison, l'équipe de La vraie nature nous a réservé un spécial de tout ce que nous n'avons pas vu dans les épisodes cet hiver. Secrets et inédits sont au programme.

Jean-Philippe Dion nous parlait en début de saison d'un moment que nous pourrions découvrir dans ces « Confidences du chalet ».

« J'ai eu le plus gros fou rire de toute ma vie avec des invités. Je n'ai jamais perdu le contrôle comme ça », nous confiait-il.

Je pense que ça devait faire dix ans qu'en télé que je n'avais pas perdu le contrôle comme ça.

C'était dans l'épisode avec Claudine Mercier, Rita Baga et Matthieu Pepper.

« Je ne sais pas ce qui s'est passé... Un fou rire, ça ne s'explique pas, ça se vit. Nous n'étions pas capables de reprendre notre sérieux. Ç'a duré dix minutes où tout le plateau a été arrêté et c'est long, dix minutes, quand tu as une équipe qui t'attend. Mais, j'étais incapable, incapable, incapable. Je faisais juste regarder Jean-François et je perdais le contrôle. Claudine essayait de parler, elle se remettait à rire. »

Nous avons très hâte de découvrir ce moment et tous les autres.

Les « Confidences du chalet » le dimanche 14 avril à 21 h.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.