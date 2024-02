Depuis quelques années, Marthe Laverdière est assurément devenue l'une des étoiles les plus brillantes du paysage médiatique québécois. Et ce n'est pas surprenant, car l'horticultrice dispose d'une incomparable joie de vivre, en parfait accord avec sa passion pour le jardinage, qu'elle transmet régulièrement par l'entremise de capsules à ses milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Bref, elle rayonne partout où elle passe!

Cependant, tout n'a pas toujours été rose dans la vie de l'autrice de 100% nature : confidences, elle qui se confiera comme jamais lors de la prochaine émission de La vraie nature, qui sera diffusé ce dimanche. Ainsi, dans un extrait diffusé sur les réseaux sociaux et visant à montrer un segment plus touchant du nouvel épisode, on y retrouve une Marthe émotive, qui parle du décès de sa maman, alors qu'elle n'avait que 2 ans. Elle raconte cet événement marquant, qui a teinté le reste de son existence :

« Quand maman est tombée enceinte de moi, elle était malade. Et moi j'étais toujours celle qui s'est demandée si j'avais pas été là, est-ce qu'elle aurait vécu plus longtemps? » Puis, avec un sanglot dans la voix, elle confie : « Moi, j'ai toujours eu à me dire il faut que je montre que ça valait la peine que j'arrive. »

C'est tellement touchant! On comprend mieux la vivacité de cette femme aux mille métiers et son ardent désir de vivre au fil de ses projets. L'extrait peut être visionné ci-dessous. C'est alors un épisode plutôt émouvant qui nous attend ce dimanche à La vraie nature, où les confidences touchantes abonderont sans doute.

D'ailleurs, au cours de l'émission, Jean-Philippe Dion recevra également une invitée qui avait dû annuler sa présence l'an dernier. Les détails ici.

L'émission La vraie nature est diffusée les dimanches à 21 h, tout de suite après La Voix. Tout ça, sur les ondes de TVA.