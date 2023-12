La saison 5 de New Amsterdam ne sera pas présentée à TVA cet hiver comme prévu

La version doublée de la série américaine New Amsterdam connaît un franc succès au Québec sur les ondes de TVA depuis quelques années.

La cinquième et dernière saison devait être diffusée cet hiver, mais il y a eu un changement de dernière minute. La raison précise n'a pas été évoquée, mais notons que la saison en question est présentement diffusée en français sur la chaîne spécialisée Moi et Cie.

C'est donc seulement au printemps 2024 que les Québécois pourront découvrir la suite et la fin des aventures de Max Goodwin et les employés de l'hôpital Bellevue.

Cette dernière saison comptera seulement 13 épisodes. Il s'agit donc de la saison la plus courte de l'histoire de la série. À noter que la grande finale a été découpée en deux épisodes.

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la série New Amsterdam, en voici la description officielle : Le Dr Max Goodwin est brillant, charmant – et le nouveau directeur du plus ancien hôpital public d'Amérique. Alors qu'il s'efforce de déjouer la bureaucratie pour fournir des soins exceptionnels, les médecins et le personnel doutent de ses pratiques. Ils ont déjà entendu cela et personne d’autre n’a tenu ces promesses. N'acceptant pas le « non » comme réponse, Max bouleverse le statu quo et prouve qu'il ne reculera devant rien pour insuffler une nouvelle vie à cet hôpital en sous-effectif, sous-financé et sous-estimé – le seul au monde capable de soigner les patients Ebola, prisonniers de Rikers Island et le président des États-Unis sous un même toit – et lui redonner la gloire qui l’a mise sur la mappe.

Notons que, la saison prochaine, la cinquième mouture de New Amsterdam sera remplacée à TVA (les mardis à 21 h) par la deuxième saison de la production québécoise Nous.

Le résumé officiel de cette nouvelle saison se lit comme suit : Profondément trahie par ses parents, Camille tente de renouer avec son jumeau, mais comme toutes les couches de sa vie ont été fissurées, sa quête se complexifie. Alexis a accepté le poste de directeur des opérations de l’entreprise familiale, mais sa tête est bien plus prise par la création de ses miniatures. Anaïs fera des ravages, tant dans la vie de ses proches que dans la sienne. Comment arrivera-t-elle à reconstruire sa vie affective avec une rancœur aussi tenace envers son père? Margaux est toujours en deuil de sa mère, mais le vrai problème, selon elle, c’est qu’elle ne ressent plus rien avec Guillaume et elle voudrait comprendre pourquoi. Thibault est anéanti à la suite de son agression. Le farceur fait place au clown triste et autodestructeur criblé de dettes. Son entourage fera tout pour l’empêcher de sombrer.