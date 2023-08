La production d'OD Andalousie s'exprime face au manque de diversité corporelle au sein du casting

Le manque de diversité corporelle au sein du casting d'Occupation Double fait partie des critiques les plus récurrentes des fans de l'émission, chaque année.

Voir une Julie Munger parmi les candidates de l'édition 2020 avait été un vent de fraîcheur et un soulagement pour bien des femmes qui se sentent peu représentées dans les médias.

Malheureusement, depuis, nous n'avons pas vu beaucoup de participantes ou participants avec des formes plus généreuses dans OD.

La production se défend en mentionnant que les célibataires de cette année ne sont pas faites tous sur le même moule. « Je les ai vus dans leurs tenues de tapis rouge et ce ne sont pas tous des "small" », indique la productrice Julie Snyder.

Le producteur au contenu Jean-Philippe Perron précise que les gens plus ronds se présentent moins en audition.

« On aimerait qu'ils se présentent en plus grande proportion, c'est certain », indique Julie Snyder.

Julie Snyder tient à rappeler que la diversité culturelle, elle, est très présente à OD. « C'est un de nos plus grands succès et une de nos plus grandes fiertés », souligne-t-elle.

« Et ce n'est pas forcé, c'est vraiment des gens qu'on aimait », ajoute Mélanie Bhérer, directrice générale, Variété, Style de vie, Documentaire chez Bell Média.

On vous invite à découvrir ici des photos des candidates et candidats d'OD Andalousie prises lors du lancement cette semaine.

Notons quand même que si la production n'a pas pu répondre au désir de voir des corps différents à OD, elle a pu, par contre, fournir aux téléspectateurs moins (voire pas du tout) d'influenceurs au sein du casting. On y retrouve beaucoup de professionnels, dont un médecin!