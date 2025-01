La production de Star Académie fait marche arrière sur un détail concernant les académiciens

Dans quelques jours à peine, une toute nouvelle saison de Star Académie verra le jour sur les ondes de TVA. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un véritable vent de changement s'apprête à déferler sur le populaire télé-crochet!

D'abord, l'animation autrefois à Marc Dupré passe aux mains de Jean-Philippe Dion, tandis que Garou devient le nouveau directeur. En outre, de nouveaux professeurs feront également leur entrée dans l'académie musicale. Découvrez leur identité ici. Par ailleurs, la nouvelle mouture se dissociera des plus récentes saisons sur un détail en particulier. En effet, alors que les éditions 2021 et 2022 de la compétition laissaient aux académiciens le soin de gérer leurs réseaux sociaux, leur permettant de savoir en temps réel le pouls du public, voilà que la production a décidé de faire marche arrière sur l'utilisation des téléphones.

C'est du moins ce que confirme Jean-Philippe Dion, également producteur des variétés, dans un extrait de son passage à l'émission spéciale Ça commence bien l'année, qui sera diffusée ce dimanche. Il explique :

« En fait, quand on est revenu en ondes, c'était important important pour nous d'avoir une cassure entre ce qui avait été fait dans les dernières années de Star Ac'. Et moi, j'étais là, dans les dernières années! Ce n'est pas comme si j'étais aveugle et que ça n'existait pas Star Ac', je sais bien! Mais il fallait faire une cassure pour mieux repartir. Mais là, on assume d'où on vient, qui on est également. Il va y avoir plein de clins d'oeil aussi au Star Académie du passé, parce qu'Émily était là, moi j'étais là, on a vécu des choses extraordinaires. »

