La production de MasterChef Québec est la cible de critiques

La compétition reprenait ses aises ce dimanche dans la cuisine de MasterChef Québec, où les candidats encore en lice devaient réaliser une série de jeux pour tenter de garder leur place en cuisine.

Pour les accompagner et les noter, comme à chaque édition dominicale, la production avait convié un juge invité aux côtés de Stefano Faita et Martin Picard : l'animateur Sébastien Benoît. Et c'est précisément cette nomination qui a agacé bon nombre de fidèles téléspectateurs...

En effet, plusieurs ont décrié le fait qu'il n'est pas un chef, ni un cuisinier professionnel, et qu'il ne devrait par conséquent pas être en mesure de juger les plats des candidats. Or, ce n'est pas le seul « juge amateur » à avoir été invité au fil des saisons, pensons à Jean-Philippe Dion l'an dernier.

Et puis, rappelons que Sébastien Benoît anime le populaire magazine culinaire Coups de food, sur les ondes de Zeste. Dans cette émission, il reçoit à chaque épisode un artiste qu'il à présenter ses adresses gourmandes favorites. On peut donc aisément penser que Sébastien a su développer une fine bouche au fil des ans, ce qui est essentiel pour bien noter les candidats de MasterChef.

En outre, le public reproche à la production d'avoir choisi une personnalité qui les accompagnera toute la soirée à l'antenne de TVA. Effectivement, Sébastien a participé à La poule aux oeufs d'or, à Chanteurs masqués et à MasterChef Québec.

Voici un échantillon des commentaires émis sur la toile :

« Ouffff on le verra a La Poule Chanteurs Masqués en plus MasterChef trop c'est comme pas assez pourtant il n'est pas le seul quand même .............. »

« Il me semble qu’il y a de vrais chefs qui sont dans l’ombre et qu’on pourrait inviter, des chefs qui auraient besoin d’un peu de publicité! »

« Kessé qu’il fait là, lui? Vraiment, on le voit un petit peu trop partout… »

« On le voit trop. Ça fait beaucoup de Sébastien pour une même soirée. »

« Kossé qu’il fait la! Tant qu’à moi, il doit bien y avoir quelqu’un d’autre que S. Benoît. »

À l'inverse, les fans de la compétition culinaire la plus relevé de l'automne s'avèrent comblés dès qu'une personnalité culinaire moins connue ou très compétente dans son domaine est invitée à donner son avis sur le plateau, enrichissant l'expérience télévisuelle. Grand bien leur fasse, puisque dimanche prochain, Cyril Chauquet, un expert et mordu de la pêche. À vos hameçons!

On ne manque pas MasterChef Québec du lundi au mercredi à 19 h 30 et le dimanche à 20 h 30.