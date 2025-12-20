La poule aux œufs d’or prendra une pause : voici pourquoi

Quoi qu’on en dise, le succès de l’émission de La poule aux œufs d’or ne dérougit pas. En effet, les téléspectateurs sont toujours aussi friands de cette proposition de TVA, qui voit chaque semaine des Québécois opter pour l’œuf ou la poule.

Pour autant, ceux-ci devront prendre leur mal en patience quelques semaines supplémentaires, alors que la chaîne a annoncé que le retour du rendez-vous dominical serait repoussé de deux semaines supplémentaires. Elle précise que La poule aux œufs d’or fera exceptionnellement relâche les 4 et 11 janvier prochain. La raison?

D’abord, le 4 janvier, à compter de 18 h 30, TVA diffusera un épisode spécial de 60 minutes de Vlog, où Dominic Arpin et ses chroniqueurs reviendront sur les plus gros buzz du web survenus en 2025. Ils éplucheront les tendances ayant enflammé les réseaux sociaux, dont TikTok, tout en faisant découvrir aux téléspectateurs les créateurs de contenu ayant marqué l’année écoulée. On nous promet au passage plusieurs surprises au cours de cette revue de fin d’année.

Cette émission spéciale marquera du même coup le début de la 21e saison de Vlog. Mentionnons au passage que tout de suite après sera diffusée Ça commence bien l’année 2026, où Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil auront pour tâche de recevoir les principales têtes d’affiche de la programmation hivernale de la chaîne. Découvrez les invités ici.

Puis, la semaine suivante, le 11 janvier, c’est Pascal Morrissette qui s’emparera de la case horaire de La poule, avec les Bloopers TVA. Pour rappel, c’est lui qui a hérité du mandat de cette émission rigolote à souhait, après le départ d’Anouk Meunier. Cette édition des Bloopers sera la toute première sous son égide.

C’est donc le dimanche 18 janvier, à 18 h 30, que La poule aux oeufs d'or reprendra ses droits, en compagnie de Julie Houle et de Sébastien Benoît.