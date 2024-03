Bande-annonce : La plateforme Vrai annonce une série documentaire sur Offenbach et Corbeau

Les nostalgiques et autres curieux du rock québécois des années soixante et des décennies suivantes seront servis, alors que la plateforme Vrai vient de dévoiler la bande-annonce de leur nouvelle série documentaire, Québec Rock - Offenbach vs Corbeau, se penchant sur la mythique rivalité entre le groupe de Gerry Boulet et celui de Marjo. Des segments d'entrevues côtoyant une panoplie d'images d'archives promettent de faire revivre aux adeptes, ainsi qu'à ceux et celles qui s'y intéressent, cette période fertile du domaine musical québécois.

Le résumé de cette série se lit comme suit : « En 1977, des transfuges d'Offenbach forment Corbeau. Les deux formations s'engagent dans un duel qui repousse les limites du rock... pour le bonheur de leurs fans! La série documentaire raconte les racines du rock québécois, rempli d'amour et de souffrances, émergeant de la classe ouvrière. C'est également l'histoire de Gerry, Marjo, Harel, Johnny, Wèzo et Breen, des années soixante à aujourd'hui. »

La série, produite par les Productions Déferlantes en collaboration avec Québecor Contenu, est réalisée par le documentariste expérimenté Félix Rose (Le dernier felquiste, Les Rose).

Les quatre épisodes de 60 minutes seront disponibles sur Vrai, dès le 9 avril.