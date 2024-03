Antoine Robitaille et Dave Noel enquêtent sur le meurtre non résolu de Mario Bachand. Deux thèses s'affrontent dans l'assassinat de cet ancien felquiste survenu à Paris en 1971 : règlement de compte à l'interne du FLQ ou assassinat politique? Dans le but de trouver le coupable dans cette affaire, les journalistes revisiteront la spectaculaire histoire du Front de Libération du Québec.