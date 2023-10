La participation d'Erik Caouette à Chanteurs masqués devait être une surprise à sa fille

Deux chanteurs ont été démasqués dimanche soir.

Le premier, Patrice L'Écuyer, a complètement bluffé les téléspectateurs et les juges-enquêteurs, et Érik Caouette du groupe 2Frères en a aussi surpris plus d'un.

« Je savais que ça risquait d'être difficile parce que les gens ne sont pas habitués de m'entendre chanter seul », nous indique-t-il.

Il ajoute : « Dans les choix musicaux aussi, comme avec la chanson de Britney Spears où j'utilise ma voix de tête, on a essayé de brouiller les pistes un peu. Content de voir que ç'a plutôt bien fonctionné ».

La production a contacté les 2Frères dans le but que seulement un des deux participe à l'émission. « Les deux, ça aurait été trop évident, trop facile à deviner », dit-il.

C'est moi qui a décidé de le faire parce que ma fille est vraiment une grande fan de l'émission. Elle l'écoute toutes les semaines, donc je me disais que ce serait une belle surprise à lui faire.

Malheureusement, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. « Il y a quelques mois, je parlais avec mon gérant au téléphone, ma fille était assise à côté de moi, et j'étais sur le haut-parleur. Ce n'est pas de ça qu'on parlait, mais il a abordé ma participation à Chanteurs masqués pour je ne sais plus quelle raison, alors la surprise a été brûlée pour ma fille, mais c'est devenu ma complice là-dedans. On a vécu ça de façon différente de ce qui était prévu au départ, mais elle était vraiment contente que je sois là. »

« Elle était bien fière », enchaîne-t-il. « Elle savait que je le faisais, mais je ne lui avais quand même pas dit quel était mon personnage et les chansons que j'allais chanter, mais, après trois notes, elle m'avait reconnu déjà. »

Le choix du déguisement de l'Agent 00-Pingouin n'était pas complètement innocent. « J'imagine que le pingouin, ça vient du fait que je viens de Chapais dans le Nord-du-Québec. Il y a aussi le fait que le Manchot empereur, c'est un oiseau qui est fidèle, qui est toujours avec la même personne [faisant référence au duo qu'il forme avec son frère]. »

