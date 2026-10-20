La nuit des 13 : La nouvelle compétition télévisée à ne pas manquer

Plus précisément, au cours de cette nuit, les joueurs feront face à différents tableaux inspirés de jeux vidéo. Pour franchir chaque étape, ils devront user de courage et de stratégie et faire preuve d'esprit d'équipe, car chaque décision peut mener à l'élimination de l'un des leurs. À mesure que l'aube approche, la pression se fait de plus en plus forte. Entre peur, fatigue et mystère, un seul objectif demeure : tenir jusqu'au lever du jour pour remporter un grand prix pouvant aller jusqu'à 25 000 $. (Le texte se poursuit plus bas.)

Quelle ait été pensé avec des jeunes et pour les jeunes ne changent rien à la suite : la compétition La nuit des 13 animée par Farley et Gab Gagnon , qui débarque cette semaine sur Crave, vaut le détour. Il s'agit d'une première compétition pour la plateforme mettant en vedettes des adolescents, 13 joueurs et joueuses âgés de 14 à 17 ans qui auront à affronter une série de défis physiques et psychologiques, en plein coeur des bois, la nuit. Le résultat final, dans lequel l'horreur et l'adrénaline font très bon ménage, mérite le coup d'oeil.

Par exemple, dans le premier épisode, on demande aux participants d'aller recueillir des fanions dispersés dans la forêt, alors qu'ils sont attaqués par une horde de zombies. Plus le fanion est loin, plus il représente un gros montant d'argent. Évidemment, il faut courir vite et ceux qui se feront toucher par un mort-vivant perdront beaucoup de temps, alors qu'ils devront aller patienter dans une cabane au milieu des bois. Le résultat est saisissant et donne son lot de frissons, tandis que Farley et Gab Gagnon s'amusent à commenter et régulièrement dédramatiser les choses, avec humour.

Dans le deuxième épisode, qui n'est pas sans rappeler Squid Game, les joueurs et les joueuses se lancent dans un parcours semé d'obstacles pour atteindre la ligne d'arrivée pendant que le Corbeau les guette. À chaque croassement, plus personne ne doit bouger. Au moindre mouvement, le duo pris en faute devra revenir à la case départ... sous le regard impitoyable du Corbeau. Le troisième épisode, un véritable supplice, amène les concurrents à pousser des barils à travers un circuit très exigeant, à la sueur de leur front, pour former un casse-tête. Les maîtres de la nuit leur réservent toutefois une surprise...

Ce qui est le plus engageant dans La nuit des 13, c'est qu'on s'attache à cette cohorte de braves adolescents, qui deviennent rapidement complices dans les épreuves. On les entend s'encourager et s'entraider, alors que certains se démarquent plus que d'autres. Et comme dans Survivor Québec par exemple, ceux et celles qui avaient de grandes capacités physiques ne vont pas nécessairement briller dans les défis plus cérébraux et vice versa. Ce faisant, la compétition est imprévisible et intrigante.

Ainsi, La nuit des 13 devient une excellente expérience de visionnement en famille, où tout le monde trouvera de quoi être diverti. C'est à ne pas manquer!

Produits par Pixcom en collaboration avec Bell Média, les dix épisodes de 30 minutes de La nuit des 13 sont réalisés par Esther Fortin et Maxime Rivet. Un nouvel épisode sera déposé chaque jour du 23 au 30 octobre sur Crave. Les deux derniers sont offerts sur la plateforme le 31 octobre.