La nouvelle bande-annonce d'Alertes vient d'être dévoilée par TVA.

On y voit d'abord Pascal (Jean-Simon Leduc), le fils de Stéphanie Duquette (Sophie Prégent), devant ce qui semble être une pierre tombale, une rose à la main. On voit aussi Lily-Rose (Mylène St-Sauveur) pleurer dans les bras de Renaud (Frédéric Pierre).

Les téléspectateurs assument donc que la capitaine n'a pas survécu aux tentatives désespérées des médecins de la réanimer.

« Tellement dommage que Sophie Prégent ne soit plus de la distribution. »

« On perd notre belle Capitaine Duquette. »

Malgré les indices de plus en plus nombreux que Sophie Prégent ne figurera plus au générique d'Alertes, il reste encore des doutes dans l'esprit de certains téléspectateurs (et du nôtre). Une internaute pointe même une publication de la comédienne Catherine Bérubé du mois de mai dernier qui nous laisse croire qu'elle a participé aux tournages de la suite de la quatrième saison. On la voit admirer l'éclipse avec ses covedettes devant le poste de police. Voyez le tout ci-dessous.

Est-ce qu'elle ne serait pas décédée, mais choisirait de quitter la police? C'est une hypothèse à laquelle on croit de plus en plus.

Dans cette première bande-annonce pour la saison d'automne 2024 (que vous pouvez voir au bas de l'article), on découvre aussi de nouveaux visages, dont les acteurs Marie Turgeon, Louis-David Morasse, Louise Turcot, Patrick Goyette, Louise Richer et Audrey Roger.

Alertes sera de retour le lundi 9 septembre à 21 h.

Consultez notre calendrier de la rentrée de l'automne 2024 ici.