La guerre des mariés : Le Souper presque parfait des noces arrive chez nous

Comme il y a quatre marié.e.s par émission sur 10 semaines, on parle de pas moins de 40 mariages. « C'est une bonne job de casting », s'exclame le producteur. Certaines personnes (des femmes, à quelques exceptions près) se sont inscrites grâce à des annonces faites par le diffuseur alors que d'autres ont été repêchées par la production via différents moyens, par les salles de réception ou avec les marieuses par exemple.

Le producteur délégué chez Sphère Média, Alexandre Côté, nous explique que la version québécoise a été construite à partir d'éléments de différentes moutures. Par exemple, le système de pointage ressemble davantage à celui des Américains et la narration s'apparente plus à ce que font les Britanniques, « à la "Un souper presque parfait", qui vient commenter les mariages de manière un peu drôle, relever les points plus comiques et ludiques ». Il faut savoir que Four Weedings a été adaptée dans plus de douze territoires, dont la France, le Canada anglais, l'Italie, l'Espagne, la Roumanie et, bien sûr, les États-Unis.

Canal vie diffuse depuis plusieurs saisons maintenant la version doublée de Four Weddings, une téléréalité britannique dans laquelle quatre épouses assistent aux mariages les unes des autres et jugent la célébration selon différents critères. Vu la popularité de l'émission traduite, Bell a décidé d'en faire une adaptation québécoise. Ainsi, La guerre des mariés entre en ondes ce mercredi 2 octobre sur Canal vie.

Dans plusieurs versions à travers le monde, les mariées ont des propos assez audacieux, même brutaux, envers leurs comparses. Est-ce qu'au Québec, les participantes ont osé être aussi franches qu'ailleurs? « Au départ, on se disait, peut-être que notre version ici, au Québec, sera un peu plus soft parce qu'on sait que, des fois, on n'aime pas ça ben ben la critique, on n'aime pas ça être bitch. Finalement, on a tous été surpris de voir que les mariés ont été 100 % impliqués dans le processus, ont pris ça au sérieux et s'en sont donnés à cœur joie », nous raconte la réalisatrice Anicée Ouellet.

« On relève aussi le positif parce qu'il y a vraiment de belles choses dans les mariages, que ce soit au niveau de la déco, des repas, des robes et de l'ambiance en général. Mais quand il y a eu des "fails", disons ça comme ça, ils sont aussi très bien relevés. »

Parmi les plus grands ratages de la saison, la réalisatrice note ceci :

On a eu l'arrivée d'une mariée sur un cheval, et puis le cheval a fait caca sur la robe. On aurait voulu écrire ça, puis on se serait dit : "ben non, ça ne se peut pas".

Elle ajoute : « Il y a eu une journée, où il y a eu une inondation sur Décarie. On avait un mariage entre une Chinoise et un Haïtien, et puis, il devait y avoir une danse des lions avec des espèces de grandes marionnettes chinoises. C'était un très beau rituel. Puis finalement, les lions étaient pognés sur la 15. Ils sont arrivés en retard. » Ça ne s'invente pas!

Notons que c'est la comédienne Catherine Trudeau qui narre le projet. « On se disait que ça pourrait fitter, une espèce de petit ton à la "Lyne-la-pas-fine", en plus elle est drôle et a une très belle voix », indique Anicée.

La guerre des mariés est diffusé les mercredis soirs à 20 h sur Canal vie.