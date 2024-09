La grande famille d'OD réunis pour le mariage de deux d'entre eux

Samedi, Andréanne Moran et Carl « avec un C » Lacourse se sont mariés au pittoresque Chùteau Saint-Antoine, en Montérégie.

La joie qui semblait se dégager de cette célébration des plus festives compensait certainement pour la pluie qui tombait sur la Vallée-du-Richelieu.

Naadei Lyonnais Ă©tait l'une des demoiselles d'honneur et Vincent Beauregard, le maĂźtre de cĂ©rĂ©monie. Plusieurs anciennes candidates et anciens candidats d'OD ont participĂ© Ă l'Ă©vĂšnement, dont Karine St-Michel, Kevin Lapierre, Stacey Gianno, ÉloĂŻse LafreniĂšre, Kiari, Cintia de Sa, Julie Munger et NoĂ©mie Marleau.

Vous pouvez voir la superbe robe de la mariée et le look de l'époux sur la publication de Kiari au bas de l'article.

Rappelons qu'Andréanne et Carl sont les parents de deux magnifiques enfants, que vous pouvez voir ci-dessous.

Pour les petites nouvelles de la grande famille OD, précisons que Vincent et Noémie se sont récemment fiancés et que Stacey et Jamie attendent leur premier enfant pour le mois de décembre.

Le tapis rouge de la nouvelle saison d'Occupation Double sera diffusé le 8 septembre prochain. D'ailleurs, un candidat a eu un malaise sur ce-dit tapis. Plus de détails ici.