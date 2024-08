Un participant est victime d'un malaise sur le tapis rouge d'OD Mexique

Lors du lancement de la programmation 2024-2025 de Noovo, les journalistes ont pu découvrir les premières images du tapis rouge d'OD Mexique.

Ainsi, nous avons découvert les efforts de certains candidats pour charmer les demoiselles. Par exemple, l'un d'entre eux leur offre des biscuits faits maison (un cadeau qui ne semble pas être accueilli de façon particulièrement chaleureuse de la part des participantes).

À la toute fin de la bande-annonce, nous pouvons voir aussi un jeune homme s'écrouler dans les bras de ses nouveaux amis, qui, eux, appellent à l'aide.

Ces images étaient particulièrement frappantes. Ce n'est pas ce genre de « malaises » qu'Occupation Double nous propose généralement.

Comme Félix-Antoine Tremblay, l'animateur des Vendredis OD étaient sur place mercredi lors du lancement de la chaîne, nous lui avons demandé quelques commentaires sur cet incident survenu sur le tapis rouge. « Je peux te dire qu'il faisait très chaud », nous dit l'animateur. « Il faisait même très, très, très, très, très chaud et très humide. Il faisait comme 42 degrés. Moi-même, j'ai eu un malaise la veille... C'est l'été là-bas, au Mexique, et ça paraît. »

Félix-Antoine nous promet aussi que ce ne sont pas que des malaises physiques qui attendent les téléspectateurs lors de cette première soirée haletante.

Les twists et les façons d'amener le jeu cette année sont complètement différents. On n'a jamais vu ça encore dans les 18 ans d'existence d'Occupation Double.

Voyez quelques images du spectaculaire tapis rouge, entouré d'eau, dans la vidéo au bas de l'article.

L'animateur a eu la chance de rencontrer les célibataires lors d'un court séjour au Mexique, tout récemment. « J'essaie déjà d'aller me présenter et d'entrer en contact avec eux parce que moi, lors des Vendredis OD, je reçois en exclusivité l'exclu de la semaine. C'est le fun pour moi d'aller déjà à leur rencontre et de m'assurer qu'ils me connaissent un peu, qu'on a déjà brisé la glace ensemble. Après ça, ils sont plus ouverts et plus à l'aise avec moi. »

« Les gars et les filles extraordinaires », avoue Félix-Antoine. « Au début, tout le monde te répond : "Non, non, non, on s'aime toutes, on est tous amis", à la question : "Penses-tu que ça va être difficile de vivre avec les filles/les gars?" Puis, toi, tu es comme : "Yeah, right". »

Il ajoute : « Moi, quand ils me répondent ça, je me dis : "C'est sûr que ça va être explosif". Mais, ils ont vraiment un bon cœur. Je pense que c'est l'essentiel. »

L'animateur des Vendredis OD promet qu'il y a dans cette cohorte des personnalités comparables à celle de Laurie Doucet (Occupation Double Californie), des gens « très transparents, très authentiques ».

« Ils sont intenses. Ils se connaissent depuis trois jours et disent : "On est vraiment des meilleurs amis!" Laisse-moi regarder ça avec un peu de recul et te dire que... non. À la fin, ils ne seront pas des meilleurs amis. »

Puis, concernant les maisons, il nous dit ceci : « C'est superbe. Ce sont de grandes maisons avec de grandes piscines qui n'ont pas de bon sens, comme on aime tant d'OD ».

Nous avons très, très hâte de découvrir tout ça dès le dimanche 8 septembre à 18 h 30.

On retrouvera Félix-Antoine Tremblay dans Les Vendredis OD, dès le 13 septembre à 18 h 30.