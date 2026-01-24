La finale de Zénith repoussée de quelques semaines

La 4e saison de la compétition musicale Zénith n'en est peut-être qu'à sa première ronde que pourtant, la grande finale se profile à l'horizon. Il faut dire qu'avec tous les candidats ayant foulé les planches du studio cette année, il s'agit d'une édition très relevée qui marque déjà les esprits et les fans du variété.

C'est donc le jeudi 9 avril 2026 à compter de 20 h que nous pourrons découvrir, en direct, la finale qui opposera les 4 derniers candidats de chaque génération. Si, pour l'heure, il est impossible d'établir un pronostic quant à l'identité d'un ou d'une gagnante, les téléspectateurs se sont d'emblée entichés des trois premiers représentants de la génération Z, Naïla Louidort, Philippe Scrive et Krystel Mongeau, en attribuant la note supplémentaire offerte à leur artiste chouchou.

Reste à voir si la tendance aux plus jeunes se poursuivra lors des prochaines semaines.

D'ailleurs, si la date de la finale de la 4e édition de Zénith semble plus éloignée qu'à l'habitude, c'est que la saison sera mise sur pause pour deux semaines. Les épisodes prévus les 12 et 19 février prochains sont effectivement repoussés, en raison de la diffusion des Jeux Olympiques d'hiver 2026 de Milano Cortina. Les Jeux seront présentés sur la chaîne ICI Télé du 6 au 22 février inclusivement, ce qui implique le report de la vaste majorité des émissions de la station publique.

Le prochain épisode de Zénith verra la 4e ronde des 5 prévues pour la première partie du concours, où Brigitte Lafleur, Marc Déry, Constant Bernard et Édouard Tremblay-Grenier s'affronteront pour obtenir la meilleure note de la soirée.

Zénith est diffusé le jeudi à 20 h sur ICI Télé.