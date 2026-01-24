Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

La finale de Zénith repoussée de quelques semaines

Voici pourquoi.

Véronique Cloutier
Zachary Barde
Par Zachary Barde

La 4e saison de la compétition musicale Zénith n'en est peut-être qu'à sa première ronde que pourtant, la grande finale se profile à l'horizon. Il faut dire qu'avec tous les candidats ayant foulé les planches du studio cette année, il s'agit d'une édition très relevée qui marque déjà les esprits et les fans du variété.

C'est donc le jeudi 9 avril 2026 à compter de 20 h que nous pourrons découvrir, en direct, la finale qui opposera les 4 derniers candidats de chaque génération. Si, pour l'heure, il est impossible d'établir un pronostic quant à l'identité d'un ou d'une gagnante, les téléspectateurs se sont d'emblée entichés des trois premiers représentants de la génération Z, Naïla Louidort, Philippe Scrive et Krystel Mongeau, en attribuant la note supplémentaire offerte à leur artiste chouchou.

Reste à voir si la tendance aux plus jeunes se poursuivra lors des prochaines semaines.

D'ailleurs, si la date de la finale de la 4e édition de Zénith semble plus éloignée qu'à l'habitude, c'est que la saison sera mise sur pause pour deux semaines. Les épisodes prévus les 12 et 19 février prochains sont effectivement repoussés, en raison de la diffusion des Jeux Olympiques d'hiver 2026 de Milano Cortina. Les Jeux seront présentés sur la chaîne ICI Télé du 6 au 22 février inclusivement, ce qui implique le report de la vaste majorité des émissions de la station publique.

Le prochain épisode de Zénith verra la 4e ronde des 5 prévues pour la première partie du concours, où Brigitte Lafleur, Marc Déry, Constant Bernard et Édouard Tremblay-Grenier s'affronteront pour obtenir la meilleure note de la soirée.

Mentionnons qu'un segment touchant du plus récent épisode a fait mouche auprès des téléspectateurs. Les détails ici.

Zénith est diffusé le jeudi à 20 h sur ICI Télé.

Mentionné dans cet article

Zénith
Zénith
2023 - Aujourd'hui
En cours

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33