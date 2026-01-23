Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Un moment d'une grande solidarité à Zénith

« J’ai braillé ».

Zénith
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce jeudi, à Zénith, Joël Denis représentait les Boomers.

Du haut de ses 89 ans d'expérience, il a interprété un mash-up des chansons « Hier encore » et « Je m’voyais déjà » de Charles Aznavour.

Véronique Cloutier était très émue après la performance investie de l'artiste. Ce dernier n'avait que des compliments pour cette équipe exceptionnelle qui lui a permis de vivre un moment magique, malgré tout le travail nécessaire à la réalisation d'un tel numéro.

« Je pèse 128 livres, j'en pèse 102 là! », a-t-il lancé, épuisé, mais heureux.

Pour son rappel, il a choisi d'y aller avec les Z (un choix audacieux) et a repris « Casser la table » de Salebarbes. Les choristes sont naturellement venus l'aider, puis les trois participants des autres générations se sont lancés sur la scène, suivi par l'animatrice. Voyez une image au bas de l'article. Un grand moment de solidarité, qui a beaucoup ému les téléspectateurs.

  • « Parfait est le mot qui s'impose. C'était tellement touchant. »
  • « Tellement rassembleur, très émotif, de voir tout le monde s’unir à Joël pour la chanson. Pas un concours, juste du plaisir »
  • « Joël WoW , très touchant et quel belle opportunité pour des plus anciens de pouvoir se permettre pleins de folies à n’importe quel âge , bravo Zenith »
  • « J’ai braillé, le temps c’est arrêté pour faire honneur et place à cette légende, encore amusante et passionnée de notre culture! C’est beau la passion qui ne vieillit jamais! voir tout le monde solidaire venir le rejoindre était profondément touchant ! »
  • « Toute une émission ce soir ❤️❤️❤️❤️ J'espère que les Salebarbes étaient à l'écoute ! »

Zénith est diffusé les jeudis soirs à 20 h sur ICI Télé en direct.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33