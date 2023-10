La fin d'un couple à mi-parcours dans Si on s'aimait : Un abandonne, l'autre continue

Mercredi, nous apprenions que Julie avait décidé de mettre fin à sa relation avec Alexandre.

Si lui croyait qu'il pouvait continuer l'expérience malgré le fait qu'il n'éprouvait pas de sentiments amoureux pour sa compagne, elle, de son côté, considérait que poursuivre était inutile.

Il faut dire qu'Alexandre avait avoué qu'il ne pensait pas qu'une relation, même amicale, était possible avec Julie.

Leur « rupture » s'est faite au restaurant ,dans le respect et l'écoute.

On salue le courage de Julie d'avoir mis ses limites et de s'être respectée dans tout ça.

Dans l'épisode de jeudi, on apprendra qu'Alexandre abandonne complètement l'aventure, alors que Julie poursuivra avec un nouveau prospect. Rencontrez-le ici.

Nous avons bien hâte de découvrir s'il y aura plus d'affinités entre Julie et son nouveau prétendant qu'avec Alexandre. On lui souhaite de tout coeur!

Il semble qu'il n'y aura pas d'autres changements de partenaires pour les autres couples. Même si Mélody considère Sam comme un ami, ils poursuivront l'expérience ensemble. Sam a toujours espoir de voir Mélody s'éprendre de lui, mais la jeune femme avoue clairement ne pas être attirée physiquement par lui.

Les deux autres couples semblent flotter sur un nuage. Est-ce que le conte de fée durera jusqu'à la fin? On l'espère!