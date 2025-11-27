La fin de l'aventure pour Pignon sur rue : Une relation d'amitié brisée entre deux colocs

La semaine prochaine, ce sera la fin de l'aventure pour les colocs de la deuxième saison de Pignon sur rue.

Ces derniers épisodes seront l'occasion pour les sept jeunes de revenir sur leur expérience et sur les bons moments partagés.

Chacun aura de bons mots pour les autres, mise à part Delphine, qui se confiera sur sa relation brisée avec Niels.

« Contrairement à tous les autres colocs - avec qui j'ai fini Pignon sur une note positive -, Neils, non. Ce qui est particulier avec Niels, c'est que c'est la première personne avec qui je ne suis rapprochée dans les maisons, mais c'est aussi la première personne avec qui j'ai coupé les ponts. On ne voit pas nécessairement la vie pareille, amis je pense qu'il ne l'accepte pas. »

Tu prônes le fait que tu es une personne ouverte d'esprit qui accepte tout le monde, qui aime tout le monde, mais ce n'est pas vrai.

Elle ajoute : « J'ai de la misère à passer par-dessus ça et je ne pense pas que je vais passer par-dessus ça un jour parce que ça m'a blessée. »

Vous pourrez voir son confessionnal émotif et le point de vue de Niels dans le dernier épisode de la saison, diffusé mercredi prochain, le 3 décembre.

Les derniers confessionnaux des colocs sont très touchants. On en a eu des frissons!

Sandrine, toujours très profonde, nous aura fait craquer avec ces mots :

Merci d'être venue brasser mes cartes émotionnelles. Merci de m'avoir appris que je peux être moi-même et être aimée. Ça fait peur d'être vue, mais ça fait grandir aussi...