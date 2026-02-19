La fille de Patrice L'Écuyer réserve une surprise à son père

Mercredi, à Sucré Givré, l'une des deux filles de Patrice L'Écuyer, Sydney, a fait une commande au duo Mia Tinayre et JS Houle : aller surprendre son papa pour lui offrir une plaque de 50 000 billets vendus.

« J'imagine quelque chose de vraiment touchant, question qu'il verse deux-trois larmes », a-t-elle mentionné.

Voyez l'image de la jeune femme partagée dans l'émission au bas de l'article.

Ainsi, les deux artistes ont fait irruption sur la scène du Théâtre Desjardins, à LaSalle, à la fin du spectacle pour lui offrir une chanson et la précieuse plaque.

Sur l'air de la très touchante pièce « Si fragile » de Luc De Larochellière, la très talentueuse Mia a entonné :

« T'as vécu ta vie devant nous

De la LNI au Bye Bye

T'as beaucoup dit "Merci beaucoup"

Carrière d'animateur sans faille

On te l'dit... merci Patrice

Merci Patrice





T'as souvent cité Confucius

Tu étais là pendant le souper

Mais j'ai quelque chose à t'annoncer

T'as vendu 50 000 billets

Bravo Patrice »

Précisons que Patrice L'Écuyer a toujours gardé ses deux filles, Morgane et Sydney, loin des caméras. Il explique d'ailleurs pourquoi il est resté très privé sur sa vie personnelle au fil des années sous les projecteurs dans son spectacle. Découvrez la raison déchirante à la fin du texte suivant.