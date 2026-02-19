La fille de Patrice L'Écuyer réserve une surprise à son père

Mercredi, à Sucré Givré, l'une des deux filles de Patrice L'Écuyer, Sydney, a fait une commande au duo Mia Tinayre et JS Houle : aller surprendre son papa pour lui offrir une plaque de 50 000 billets vendus.
« J'imagine quelque chose de vraiment touchant, question qu'il verse deux-trois larmes », a-t-elle mentionné.
Voyez l'image de la jeune femme partagée dans l'émission au bas de l'article.
Ainsi, les deux artistes ont fait irruption sur la scène du Théâtre Desjardins, à LaSalle, à la fin du spectacle pour lui offrir une chanson et la précieuse plaque.
Sur l'air de la très touchante pièce « Si fragile » de Luc De Larochellière, la très talentueuse Mia a entonné :
« T'as vécu ta vie devant nous
De la LNI au Bye Bye
T'as beaucoup dit "Merci beaucoup"
Carrière d'animateur sans faille
On te l'dit... merci Patrice
Merci Patrice
T'as souvent cité Confucius
Tu étais là pendant le souper
Mais j'ai quelque chose à t'annoncer
T'as vendu 50 000 billets
Bravo Patrice »
Précisons que Patrice L'Écuyer a toujours gardé ses deux filles, Morgane et Sydney, loin des caméras. Il explique d'ailleurs pourquoi il est resté très privé sur sa vie personnelle au fil des années sous les projecteurs dans son spectacle. Découvrez la raison déchirante à la fin du texte suivant.
Notons que le principal intéressé a commenté la surprise de Sucré Givré sur ses réseaux sociaux. « L’image qui m’est venue immédiatement en tête, c’est celle du tout début de cette aventure, au lendemain de l’annonce du spectacle à Tout le monde en parle.
Il était très tôt le matin, je commençais la tournée des radios et j’ai croisé quelqu’un à la Gare Centrale qui me disait, pour la première fois de ma vie, qu’il avait acheté des billets pour venir me voir en spectacle. Je n’avais jamais entendu quelqu’un me dire ça et je n’osais même pas rêver à un tel succès.
Aujourd’hui, vous êtes plus de 50 000 à avoir fait la même chose ; j’en suis ému et encore sous le choc.
Merci à vous tous ❤️
P.S. Si vous trouvez que j’ai l’air perdu au début, vous avez raison : je pensais que c’était pour mon anniversaire… Je les trouvais de bonne heure un peu. » Précisons que la fête de Patrice L'Écuyer est le 24 février.
Sucré Givré est diffusé du lundi au mercredi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.