La fille connue de Pierre Houde au coeur d'une nouvelle émission qui va faire jaser

Cette semaine, la fille de Pierre Houde annonçait l'arrivée en ondes d’une toute nouvelle émission sur le thème de la santé. Intitulée Les patientes, la série offerte exclusivement en ligne vise à mettre en lumière la santé des femmes, qui est souvent négligée dans le domaine public.

À cet effet, la Dre Michelle Houde cherche à déboulonner certains mythes et idées préconçues sur les angles morts qui persistent dans l’imaginaire collectif et dans le domaine médical. Son but? Nous éduquer sur des concepts encore trop méconnus et boudés par certaines élites médicales, en faisant œuvre utile, alors que nous apprenons que la majorité des femmes qui se plaignent de douleurs voient plus souvent qu'autrement leurs plaintes banalisées par les médecins.

C’est d'ailleurs ce que Michelle cherche à nous faire comprendre, et ce, dès le premier épisode, qui porte sur le thème de la santé coronarienne des femmes versus celle des hommes. C’est que la médecine accuse un retard dans la compréhension de la santé des femmes, sous plusieurs rapports.

Au fil des 8 épisodes de la série, la MD colorée explore ainsi le corps féminin sous toutes ses coutures, à savoir la contraception, le cancer, la douleur, la panne de désir, la santé mentale, le rapport au corps et l'entraînement, avec comme objectif final que les femmes puissent être traitées aussi bien que les hommes.

« S'il y a bien un domaine où les inégalités entre les hommes et les femmes est marqué, c'est celui de la santé. » affirme d'entrée de jeu l'animatrice, dans la bande-annonce de la nouvelle série. Une mission qui n’est pas sans rappeler l'émission Loto-Méno de Véronique Cloutier, il y a quelques années. Gageons que le projet saura trouver écho auprès du public et des professionnels de la santé, afin de faire changer les choses pour le mieux. C'est à voir ici.

Voyez un extrait du premier épisode en bas de cet article.

La websérie est disponible sur le web sur la plateforme Savoir Média et est diffusée les mardis à 21 h.