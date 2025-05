La famille de Josélito Michaud publie une vidéo surprise pour son anniversaire

Ce vendredi 23 mai, Josélito Michaud fête son anniversaire de 60 ans! Pour l'occasion, sa famille a pris le contrôle de ses réseaux sociaux pour publier une vidéo hommage.

Ainsi, on peut y voir sa femme, la chanteuse Véronique Béliveau, accompagnée de leurs deux enfants, Yasmeena et Antoine.

Ils écrivent : « C’EST L’ANNIVERSAIRE DE JOSÉLITO . ILA 60 ANS AUJOURD’HUI.

Nous avons voulu lui faire une surprise avant qu’il se réveille.

Sa famille, nous voulons lui dire que nous l’aimons. Nous sommes fiers de lui, qu’il est un papa courageux malgré tout ce qu’il traverse et un papa aimant et bienveillant . Un mari qui est toujours préoccupé par les siens et par les autres.

Un talentueux et tellement engagé.

Notre père est pareil dans la vie comme à la télé. Il est empathique, il a de l’écoute et les clefs intérieures pour trouver des solutions.

Surprise. Bonne fête 🥳 »

Voyez la vidéo ci-dessous.

Nous nous joignons à eux pour offrir nos meilleurs souhaits d'anniversaire au sympathique Josélito Michaud, à qui nous souhaitons une suite lumineuse et remplie de projets.

On sait que celui-ci travaille sur un nouveau récit littéraire, qui sera publié bientôt. Il planche aussi sur un projet de série télévisée, dans laquelle il aimerait voir jouer Mélissa Bédard. On se croise les doigts pour voir cela un jour!

Récemment, Josélito Michaud faisait des confidences sur sa santé en expliquant être atteint d'une maladie. Les détails à ce sujet sont ici.