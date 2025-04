Josélito Michaud annonce être atteint d'une maladie grave

Depuis des mois, l'animateur Josélito Michaud vit des souffrances à l'ombre des caméras et de la vie publique. C'est du moins ce qu'il raconte dans une publication fort touchante adressée au public, sur ses réseaux sociaux.

Il explique avoir reçu récemment un diagnostic qui explique maintenant tous ses symptômes, celui du Trouble neurologique fonctionnel (TNF).

Il écrit : « Le verdict est tombé. Après plein d’errances médicales, des séjours à l’hôpital, des douleurs fantômes et réelles, des maux de tête, un neurologue a levé enfin le voile sur des mois de souffrances et de doutes. Plusieurs personnes m’ont vu dans les bureaux de médecins, dans des cliniques et aux urgences à l’hôpital Pierre Boucher, attendre comme eux pour mon rendez-vous et échanger avec moi comme dans un train . C’est pour cette raison que je vous partage une partie de ma réalité.

J’ai la maladie du Trouble Neurologique Fonctionnel (TNF), comme 30 pour cent des gens qui consultent un neurologue.

Cette maladie se manifeste par des symptômes comme la faiblesse musculaire, des tremblements, des engourdissements, des crises de "black-out", des troubles de la marche, des raideurs, des douleurs soutenues et des brûlures vives. Tout dépend du moment et si il y a eu des déclencheurs.

Bien que les symptômes ressemblent étrangement à ceux de maladies neurologiques comme une crise d’épilepsie, la sclérose en plaques, le Parkinson ou un AVC, le TNF n’est pas dû à une lésion du cerveau, mais est causé par un mauvais fonctionnement du système nerveux, qui survient parfois après un événement stressant comme un burn out ou un trauma. Ce que j’ai fait quand j’ai frappé mon mur en 2021.

La clinique des troubles neurologiques fonctionnels du CHUM se spécialise dans la réadaptation des personnes aux prises avec un trouble neurologique fonctionnel (TNF) et j’espère grandement que je pourrai suivre leur programme pour réduire tous mes symptômes.

Dans mon cinquième livre, « MADAME EST-CE QUE J’VAIS ÊTRE CHOISI ? », dont je viens de terminer l’écriture et qui va sortir en septembre, je reviens sur mon parcours de vie et la question du choix est au centre de tout même quand je ne me suis pas choisi, la plupart du temps.

Je sais qu’il y a beaucoup d’entre vous qui souffrent en silence de cette maladie et qui nous rend parfois prisonniers de notre corps, à sa merci littéralement ´, ce qui m’arrive aussi.. partagez votre expérience. Je veux vous lire. Vous n’êtes plus seuls. »

Nous tenons à lui offrir toute notre affection, dans cette période difficile. Nous espérons également que son appel sera entendu et qu'il pourra participer à la clinique qui lui permettra de mieux cohabiter avec cette maladie.

Ce n'est pas une période facile pour cette famille, puisque la conjointe de Josélito Michaud, la chanteuse Véronique Béliveau, a aussi dû subir une intervention importante récemment pour sa santé.