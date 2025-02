Josélito Michaud nous donne des nouvelles de la santé de sa femme

Récemment, Josélito Michaud annonçait à ses abonnés que sa femme, Véronique Béliveau, avait subi une chirurgie.

Comme des gens les reconnaissaient dans les couloirs de l'hôpital, le gérant du magicien Luc Langevin a cru bon de rétablir les faits sur ses réseaux sociaux. Plus de détails ici.

Après plusieurs jours, nous avons décidé de prendre des nouvelles de la santé de sa douce.

Il nous dit ceci : « L’opération de Véronique s’est bien déroulée, une greffe de la cornée. La convalescence prend un mois. Pour l’instant, sa vision n’est pas revenue en totalité de son œil opéré, ce qui est normal. Ça va prendre quelques semaines encore. Mais ça avance tout doucement!!

Il s’agit d’une greffe et il y a toujours un danger de rejet !! »

Rappelons que Josélito lui-même a eu quelques soucis de santé récemment. Tous les détails ici.

L'imprésario utilise ses réseaux sociaux pour partager ses réflexions et ses impressions sur différentes oeuvres ou situations. Cette semaine, il a abordé le sujet de l'heure : Donald Trump. Il disait : « En un mois, la planète ne tourne pas rond. Un vaniteux est en train de déstabiliser l’équilibre du monde pour imposer sa vision lucrative du monde. Son monde à lui.

Il n’est pas parti pour s’arrêter!

Pour la première fois de ma vie, j’ai la peur au ventre et je suis dans l’impossibilité d’expliquer à mes enfants ce qui se passe et d’y trouver un sens. Je n’ai plus assez de mots pour les convaincre que cet homme n’est pas réellement dangereux. »

Nous vous invitons à suivre ses critiques et ses pertinentes réflexions sur Facebook ici.