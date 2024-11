Des ennuis de santé pour Josélito Michaud

La vie ne tient bien souvent qu'à un fil, si bien qu'en un instant, tout peut basculer. Josélito Michaud a pu le constater cette semaine, alors qu'une persistante douleur à la poitrine aurait bien pu lui être fatale.

En effet, ce dernier a confié sur les réseaux sociaux qu'il avait subi une mésaventure liée à sa santé, un peu plus tôt ce mercredi. Dans un texte poignant, il précise :

« J’AI EU LA PEUR DE MA VIE!

MON CŒUR M’A JOUÉ UN TOUR.

Je suis obligé de le dire comme plein de gens m’ont vu à l’hôpital entrer en ambulance et pour éviter l’enflure de ce qui s’est réellement passé…

Mercredi matin à 7:00 , j’ai eu une douleur anormalement douloureuse, intense et soutenue à la poitrine. Au début, j’ai pensé que c’était un problème de digestion mais vite j’ai compris que ça n’allait pas. J’étais en sueurs et à bout de souffle. Et la pression sur ma poitrine s’intensifiait quand je m’allongeais. Ma femme a appelé vite l’ambulance. Les gens du paramédic ont été formidables. Direction l’hôpital Pierre Boucher.

L’administration de quelques doses de nitroglycérine pour éviter le pire. Une injection de morphine pour la douleur. Hommage à ceux et celles qui travaillent dans cet hôpital, ils sont tellement bienveillants, pas seulement envers moi mais aussi envers les autres patients.

Finalement, le verdict est tombé en fin de journée: une péricardite. Une inflammation de l’enveloppe du cœur. Une prise d’anti inflammatoires pour quelques mois pour soulager la douleur et quelques jours de repos,

le cœur va se remettre en marche. »

L'intervieweur conclut ensuite son message avec une mise en garde importante :

« Svp si vous avez une douleur à la poitrine qui perdure, il ne faut pas lésiner!

Merci la vie. Je vais prendre soin de mon cœur!

Prenez soin du vôtre.

Merci à ma belle Vero, ma fille et mes amis intimes d’avoir veiller comme toujours sur moi ! »