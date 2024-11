La dernière semaine d'OD Mexique sera « exceptionnelle »

Il ne reste plus que deux semaines et demie avant la grande finale d'OD Mexique.

D'ici là, la production nous promet des situations « fortes en émotions ». « Les couples se questionnent. Ils se remettent en question. Certains couples remettent d'autres couples en question aussi », nous révélait récemment le producteur au contenu Jean-Philippe Perron.

Mais, c'est la dernière semaine avant le voyage final (du 18 au 21 novembre) qui sera plus excitante. « C'est vraiment une semaine exceptionnelle. On l'a tournée et on se disait : " Mon Dieu, ça va tellement être bon!!" On a passé beaucoup d'heures en régie pour cette dernière semaine-là. Plus que les autres. On a fait du temps supplémentaire. Ça a été plus long. »

Il y a eu des revirements de situations. Les candidats nous ont fait des surprises, mais qui sont excellentes, vraiment excessivement bonnes pour le show.

« J'ai hâte de voir les premiers montages parce que c'est une semaine extraordinaire, du début à la fin. »

Il ajoute : « En tant que téléspectateur, en tant que personne qui travaille sur la prod, en tant que fan d'OD, on aime qu'il y ait une histoire jusqu'à la fin, que ce ne soit pas un long fleuve tranquille. »

Jean-Philippe nous a aussi révélé le moment qui a été le plus marquant pour la production cette année.

« Si j'avais à choisir un seul moment, [ce serait] le voyage de Catherine F. avec Bilal, leur retour, le moment où Félix dit à Melek que finalement, ça ne se passera pas, puis Catherine qui french Félix dans la chambre. Pour moi, ce french-là, c'est ce qui a marqué le deuxième départ d'OD. Cette année, je le vois en deux phases. Il y avait la première phase avec les maisons mixtes, les gens apprenaient à se connaître, il y a des unions qui se sont faites. C'est comme si le french de Cath F et Félix a fait réaliser aux autres candidats que c'était vrai, c'est un jeu, il faut jouer, on y va, on se laisse aller. Je trouve qu'à partir de ce moment-là, la saison a pris son envol, entre guillemets. Ça a été comme un gros tremplin. Un gros déclic. »

Lors de ce fameux french, les membres de la production ont hurlé en régie. « Je pense qu'à ce moment-là, on ne travaillait plus pour OD, on était devenu des téléspectateurs. »

Nous vous invitons à découvrir ici comment le producteur Jean-Philippe Perron entrevoit l'avenir d'OD.

Notons que la finale d'OD Mexique sera diffusée le 24 novembre prochain et L'heure de vérité le dimanche suivant, soit le 1er décembre.