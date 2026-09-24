La dernière saison : Pier-Luc Funk sous un nouvel éclairage

En plus d'être un excellent comédien qui nous prouve continuellement sa grande valeur, Pier-Luc Funk est reconnu pour être le clown de service. En entrevue, il est généralement bouffon, surtout s'il est jumelé à Pierre-Yves Roy-Desmarais, comme ça a été le cas récemment lors de la tournée de promotion de Vitrerie Joyal. Il est, par contre, plus rare de voir Pier-Luc se ronger les sangs, prisonnier d'une spirale d'insécurités et de rumination. C'est pourtant dans cette fragilité qu'on le retrouve dans la série documentaire La dernière saison, qui relate son ultime année dans la Ligue nationale d'improvisation.

D'abord, il faut savoir que, pour Pier-Luc, la LNI, c'est sa LNH. Prendre sa retraite de cette ligue d'improvisation, c'est aussi important que lorsqu'un joueur de hockey professionnel décide s'accrocher ses patins pour de bon. Dès les premières minutes du documentaire, même si son mécanisme de défense naturel l'encourage à faire le pitre pour évacuer la pression, on constate sa nervosité alors qu'il s'apprête à débuter ses derniers matchs au sein de la célèbre organisation théâtrale de Robert Gravel.

La série documentaire nous permet de découvrir une nouvelle facette du comédien. Littéralement obsédé par son « sport », le meilleur marqueur de la ligue pense à l'impro jour et nuit. On y découvre que, très jeune, il a eu un coup de foudre avec cette forme d'art oratoire et ne rêvait que de joindre les rangs de la ligue la plus importante du Québec. C'est à seulement 18 ans qu'il a été remarqué puis entraîné sur le banc des joueurs, où il a conquis le public et ses coéquipiers qui ont rapidement vu son potentiel.

Après 19 trophées individuels et 10 Prix du public consécutifs, il tire sa révérence avec la volonté d'accrocher son chandail et ses pantalons de jogging avec un tour du chapeau. On le voit, notamment, pendant un match, sur le banc, à réfléchir à sa prochaine improvisation, semblant aspiré par l'idée d'être le meilleur et de gagner. On peut comprendre pourquoi il décide d'abandonner la patinoire : cette obsession de vouloir atteindre la perfection chaque fois doit être exténuante!

Il faut savoir que le documentaire ne s'adresse pas uniquement à ceux qui connaissent bien l'art de l'improvisation, puisque les rouages d'un match à la LNI sont décortiqués et bien expliqués aux profanes. Notons aussi que plusieurs visages importants de la ligue, comme François-Étienne Paré, Frédéric Barbusci et Claude Legault, font des apparitions ponctuelles dans la série pour commenter les débuts ou le rôle de Pier-Luc dans l'organisation.

À travers ces trois épisodes de 52 minutes (un format plutôt inhabituel), on prend conscience de la force d'une vraie passion, surtout quand on est aussi entier et exigeant envers soi-même que Pier-Luc Funk. La réalisation de Charles Grenier propose une incursion sincère, sans fla-fla, au coeur d'une étape importante dans la vie d'un athlète de la scène.

La série documentaire La dernière saison sera mise en ligne dès le jeudi 8 octobre sur ICI TOU.TV EXTRA.