La dernière saison de STAT? Le public se questionne

Après la mort de Delphine (Virginie Ranger-Beauregard) lundi, les fans de STAT ont été frappés d'effroi mardi soir en découvrant que le personnage de Philippe (Patrick Labbé) était lui aussi décédé.

Évidemment, comme ils ont pris coutume de le faire, les téléspectateurs échafaudent plusieurs théories suite à ces tragiques évènements et l'une des plus bruyantes concerne la longévité de la série.

Énormément de téléspectateurs se demandent si cette saison ne pourrait pas être la dernière de la quotidienne.

« Tous ceux qui disent que c'est la dernière saison... Nadine est morte, Poupou est mort et District 31 a continué quand même! »

La productrice Fabienne Larouche a toujours insisté sur le fait que Marie-Andrée Labbé avait toujours la flamme et l'intention de poursuivre l'aventure STAT, mais comme cette dernière sera maman le mois prochain, pourrait-elle opter pour une occupation professionnelle moins prenante pour passer plus de temps en famille?

Nous espérons de tout coeur qu'elle restera derrière le clavier puisque ce début de mi-saison carabiné nous prouve qu'elle est en constante amélioration. Si plusieurs croient que les derniers revirements sont trop durs, nous sommes davantage du clan de ceux qui pensent que des drames aussi intenses sont nécessaires pour rebrasser la sauce une fois de temps en temps. On peut dire que la sauce a été ici très bien brassée! 😳 Laissons maintenant les autres protagonistes en vie s'il vous plaît!

