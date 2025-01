Marc Beaupré quittera-t-il STAT lui aussi?

Lundi, les téléspectateurs apprenaient avec effroi le décès de Delphine Martin (Virginie Ranger-Beauregard), puis le lendemain, il découvrait, avec autan d'horreur, que Philippe Dupéré (Patrick Labbé), le psychiatre bien aimé de STAT, avait succombé à ses blessures.

Comme Steve Jolicoeur est responsable du décès de Philippe, il est fort probable qu'il ait à subir un procès et même qu'il soit reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Ainsi, on est en droit de se demander si ce n'est pas la fin aussi pour Marc Beaupré dans la quotidienne. Même si ses avocats évoquaient la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, reviendrait-il vraiment travailler à Saint-Vincent comme si de rien n'était? C'est peu probable.

On se demande aussi comment réagira le chirurgien lorsqu'il comprendra qu'il a tué un de ses collègues, croyant que celui-ci était possédé par des « hackers ». Ce sera très certainement une partition bien intéressante à jouer pour l'acteur, mais ce pourrait bien être sa dernière dans la quotidienne de Marie-Andrée Labbé... À moins qu'on suive son développement à travers les murs du pénitencier ou alors qu'il entreprend une réhabilitation. Rien n'est écarté pour le moment.

C'est un début de mi-saison explosif et dévastateur auquel nous assistons. On peut dire que l'autrice s'est dépassée cette fois-ci, nous livrant une intrigue tragique, bouleversante. Comme nous avons vu les deux autres épisodes de la semaine, on peut vous dire ceci : préparez-vous à être encore chaviré par certaines scènes extrêmement bien jouées par une distribution chevronnée et dévouée.

Notons que, s'il nous quitte dans STAT, nous pourrons toujours nous rabattre sur L'aréna pour revoir l'excellent Marc Beaupré au petit écran. Les douze épisodes de la 2e saison seront déposés sur CRAVE à raison de deux émissions par semaines dès le jeudi 9 janvier.