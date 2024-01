La conjointe de Mike Ward chante pour lui sur la scène d'En direct de l'univers

L'été dernier, nous apprenions que Mike Ward était séparé de Mary-Chantal Bertrand, sa conjointe des 24 dernières années.

Cela faisait déjà près d'un an qu'il était célibataire, mais en respect pour son ex-compagne, il n'en avait pas parlé publiquement.

C'est à son micro de Sous écoute qu'il a finalement annoncé la nouvelle en avril.

Quelques mois plus tard, lors d'une édition spéciale de son podcast, il a été révélé que sa nouvelle conjointe était l'ex-amoureuse d'un de ses amis humoristes. Apprenez-en plus ici.

Samedi soir, Mike Ward était l'invité de France Beaudoin à En direct de l'univers. Alors que Ludovick Bourgeois interprétait la chanson d'amour préférée de l'humoriste (« Tu ne sauras jamais » des BB), sa douce Bibi Benoit est montée sur la scène pour chanter un court passage de la balade. L'invité avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Sa visite l'a surpris, en plus de lui faire un immense plaisir.

Bibi Benoit (photo ici) est productrice déléguée au groupe Entourage. Elle a notamment travaillé sur de nombreux galas Juste pour Rire depuis le début des années 2000. Elle agit aussi à titre d'agente de certains artistes québécois.

Notons que Mike Ward a aussi eu droit à la visite de plusieurs êtres chers à son coeur, dont son gérant Michel Grenier, ainsi que ses deux grands amis Erich Preach et Stéphane Fallu, qui lui ont chanté des extraits de « Tokébakicitte » de Jérôme 50, « Arrête de boire! » de RBO et un rap de Snoop Dogg.

Boom Desjardins lui a aussi offert le classique de La Chicane, « Juste pour voir du monde », et Patrick Groulx a interprété, pour sa part, la chanson « J'accroche mes patins » de Bob Bissonnette qui l'émeut beaucoup.

L'une de ses réactions les plus fortes (outre lors de l'apparition de sa conjointe) a été lorsqu'il a vu arriver le chanteur Talk, son coup de coeur de l'année 2023. Celui-ci a chanté son grand succès « Run Away to Mars ». D'ailleurs, au passage, si vous aimez ce titre, nous vous recommandons fortement la pièce « Afraid of the Dark », tirée de l'album Lord of the Flies & Birds & Bees.

Notons que, parmi les artistes invités à l'hommage en musique de Mike Ward, il y avait aussi un père et un fils. Apprenez-en plus ici.