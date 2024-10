La conjointe de l'homme d'affaires Luc Poirier dans un nouveau projet télé qui fera jaser

CRAVE proposera bientôt une nouveauté qui ne manquera pas de faire jaser, Vie$ de rêve, une nouvelle série documentaire qui suit le quotidien de six femmes d’exception pour qui l’argent n’est pas un problème.

Entrepreneure, médecin, mère de famille, courtière immobilière ou coach de vie, ces femmes vivent dans le luxe et fréquentent les cercles les plus exclusifs, jonglant entre leur vie professionnelle, leurs escapades vers les destinations les plus prisées, leurs (nombreux) achats dans des boutiques de luxe et les événements mondains. Entre Montréal, Miami, Paris, New York, la Grèce, l’Arizona et la République dominicaine, elles partagent leur réalité et leur vision sur l’argent, le succès et l’amour. Il ne manquera ni d’action ni de champagne!

Parmi les six protagonistes, on retrouve Isabelle Gauvin (voyez sa photo ici), qui est l'épouse de l’homme d’affaires Luc Poirier, un des hommes les plus riches au Québec. On se souviendra que celui-ci a annoncé sa participation à la prochaine saison de Dans l'oeil du dragon. Il succède à un dragon qui a quitté pour prendre soin de sa santé. Les détails à ce sujet sont ici.

Isabelle aime la mode et les belles choses, et elle ne craint pas d’afficher les marques luxueuses qu’elle porte. Des voyages aux budgets illimités à l’une des collections de sacs à main griffés les plus importantes au Canada, en passant par de somptueux cadeaux incluant diamants et voitures sport, Isabelle est constamment invitée à travers le monde par les plus grandes compagnies de mode et de voitures pour des événements exclusifs.

À ses côtés, on retrouvera Tatiana Londono, PDG de sa propre agence immobilière; Sonia Zarbatan, conférencière internationale et consultante en entreprise depuis plus de 20 ans; Elisabeth Chicoine, conjointe de l’ancien receveur vedette de baseball Russell Martin, Stéphanie Bélanger, designer d'intérieur réputée et agente de l'artiste peintre Rio; et enfin Dre Tammy Gafoor, urgentologue pédiatrique.

Voyez leurs photos ci-dessous.

La série documentaire de 10 épisodes de 60 minutes, produite par Sphère Média, en collaboration avec Bell Média, sera relayée sur CRAVE dès le 18 décembre prochain.