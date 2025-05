La cheffe d'antenne Julie Drolet aborde sa santé dans une publication remplie d'espoir

En septembre dernier, la chef d'antenne d'ICI RDI, Julie Drolet, a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein agressif. Plus récemment, elle abordait ses traitements qui ont été un véritable défi pour elle. « C'est comme si on m'avait mis les mains et les pieds à broil dans le four ».

Voyez ce qu'elle disait ici.

Ce jeudi, elle publie un nouveau message à ses adeptes, expliquant qu'elle va prendre une pause des réseaux sociaux, pour subir une intervention médicale qui pourrait la guérir. Un message inspirant, rempli d'espoir.

Elle écrit : « Je vais suspendre temporairement ma revue de presse.

Pas longtemps.

Je franchis une nouvelle étape dans mes traitements.

Demain, je serai opérée et débarrassée pour de bon, je l'espère, de la tumeur qui a changé ma vie depuis déjà plusieurs mois.

Je me reprendrai la revue de presse dès que je serai remise de la chirurgie.

Hercule reste à mes côtés.

À bientôt. »

Voyez sa publication ci-dessous.

Nous lui offrons nos meilleurs souhaits pour une suite positive, qui lui permettra de recouvrer la santé.