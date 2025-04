Kim Rusk commente après son départ de Sortez-moi d'ici!

Au terme du 3e épisode de Sortez-moi d'ici, c'est l'animatrice Kim Rusk qui a dû quitter le Panama, non sans avoir dû affronter son lot de bestioles et épreuves.

C'était évidemment assez crève-coeur pour elle de quitter le groupe à ce moment, alors que l'aventure venait de commencer.

Le soir de la diffusion, celle-ci a publié un message sur ses réseaux sociaux, revenant sur ce périple extraordinaire.

Elle écrit : « Et oui, me voilà officiellement éliminée de l’aventure « Sortez-moi d’ici ». 🐍

Est-ce que j’aurais souhaité rester plus longtemps, oh que oui ! Mais malgré ma défaite, je ressens une immense gratitude pour tout ce que j’ai vécu dans cette jungle incroyable.

Je pars le cœur rempli de fierté, riche de souvenirs inoubliables et de rencontres précieuses qui resteront gravées pour toujours. Ce qu’on a vécu ensemble au Panama est l’expérience d’une vie.

Un immense merci à toute la fabuleuse équipe de @smditva , @proddeferlantes et à @tvareseau d’avoir rendu cette expérience possible. Bravo et merci à @g.jodoin09 et @rosalievaillancourt pour leur support et leur excellent travail.

Et surtout, un énorme merci à tous mes merveilleux campeurs. Je n’aurais pas pu demander mieux comme team ! Je vous aime tant ! @mononc24 @chlodeb @pascal_morrissette @jmanctil @naadeiaka @brigittelafleur @boudreaultjeff @gino_chouinard et Sonia Vachon, vous êtes incroyables ! ❤️ »

Nous tenons à la féliciter d'avoir eu le courage de ses convictions pour se lancer dans ce défi intense, duquel elle ressort transformée.

Notons que, dans le prochain épisode, Naadei devra affronter le cauchemar de bien des téléspectateurs. Voyez un extrait vidéo troublant ici.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

👁️ Rattrapez les épisodes: tvaplus.ca/tva/sortez-moi-d-ici

📺 Dimanche 19 h 30 | TVA et TVA+