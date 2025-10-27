Kim Lévesque Lizotte prend la parole après une soirée controversée à Tout le monde en parle

La soirée a été particulièrement mouvementée à Tout le monde en parle, alors que Guy A. Lepage recevait le Ministre Christian Dubé, en marge de l'adoption du projet de loi 2, visant à faciliter l'accès à un médecin de famille notamment.

C'est l'autrice et humoriste Kim Lévesque-Lizotte qui officiait comme complice de l'animateur. Après s'être montrée favorable au projet de loi 2 et après être intervenue plusieurs fois dans le débat, celle-ci a subi les foudres du public, qui s'est largement dit mécontent de ses interventions et de son manque d'écoute.

Au lendemain de la diffusion, elle s'est adressée au public sur ses réseaux sociaux : « Ça a brassé mais @etiberger a fait vraiment de belles photos de moi pour compenser.

Maintenant que j’ai votre attention:

J’aurais aimé qu’on me réponde sur les craintes de celles qui ont peur de payer le prix de leurs congés de maternité.

J’aurais aimé qu’on me réponde si ce précédent allait s’étendre à d’autres domaines de la société. Il me paraît évident qu’on manque d’empathie envers les médecins qu’on qualifie de riches et privilégiés mais qu’arrivera-t-il des lois baillons envers d’autres groupes? Enseignants? Infirmières? Constructions?

Lorsque l’État commence à percevoir la liberté individuelle comme un obstacle à l’efficacité, les professions qui soutiennent la civilisation (la médecine, l’enseignement, l’ingénierie, l’agriculture) deviennent des instruments de politique plutôt que des piliers de liberté.

Le précédent est clair : ce qui débute comme un contrôle ciblé des médecins peut évoluer vers un contrôle systémique de l’ensemble des travailleurs qualifiés.

Que vous me trouviez impolie d’oser poser des questions à celui qui impose une loi et impose des inspecteurs et des pénalités à ceux qui nous guérissent, c’est une chose, moi ce qui me choque c’est qu’on ne réponde pas à la détresse d’un milieu qui m’a bombardé de messages me suppliant de parler en leur nom. Je n’aurai pas eu de réponse rassurante, pour personne.

De tout cœur avec les centaines de personnes qui m’ont écrit cette semaine, j’ai essayé de parler en votre nom mais sachez que l’avenir me semble sombre. Je ne sais plus où se trouve l’empathie pour les conditions de travail des médecins mais elle est ni au gouvernement ni dans la population.

Et c’est tout qu’un mandat d’essayer de prendre la parole pour un groupe et en subir les foudres.

J’espère qu’on pourra débattre tous ensemble d’une loi qui a des conséquences sur l’avenir de tout le monde. De tout le monde. On devra le faire car les médecins ne pourront pas le faire sans subir des pénalités.

Et qu’on ne réduise plus les médecins à des gens qui veulent juste travailler 3 jours semaines, svp. »

Voyez sa publication ci-dessous.

Chose certaine, le mandat de fou du roi n'en est pas un facile et Kim Lévesque-Lizotte fait généralement bien le travail, qu'on soit d'accord avec ses opinions ou non. En ce sens, nous invitons tout le monde à un peu plus de douceur aujourd'hui, pour lancer cette semaine en beauté.