Katrine aborde sa sortie de Star Académie : « J'ai besoin de prendre soin de Kat »

Dimanche était diffusée la grande finale de Star Académie. Mia est ressortie grande gagnante, alors que Katrine Sansregret a obtenu la seconde place.

« Je m'amuse à dire que Mia et moi, on dirait que dans la dernière semaine, on a fait un ensemble », nous confie Katrine. « On a tellement connecté, on a tellement appris à se connaître, on s'est tellement aimées dans la dernière semaine qu'on dirait que, peu importe ce qui arrivait, on était hyper heureuses l'une pour l'autre. Littéralement, peu importe ce qui arrivait. On dirait que même si c'était elle, c'était moi. Même si c'était moi, c'était elle. Je suis tellement en paix avec ça et je suis tellement heureuse pour elle. »

On se rappellera que Katrine a fait le choix d'interpréter l'une de ses compositions lors de la finale, une pièce inédite, écrite suite au décès de sa grand-maman. « Je me suis mis la barre très, très haute. C'était très intimidant. Ce n'était pas un choix facile, je dirais. Ça m'a pris beaucoup de courage. La semaine avant, c'était une autre de mes compos, mais qui était déjà disponible, que les gens pouvaient un peu aller écouter avant que je la performe. Moi, je me disais, ils vont l'avoir un peu dans l'oreille, ils vont savoir de quoi ça a de l'air. Celle-là, pas du tout. C'était beaucoup plus intimidant. Je me suis infligé quelque chose de gros, pour vrai. J'ai eu une semaine de grande panique. Mais pour vrai, je suis tellement contente. Je suis contente d'avoir gardé mon bout, d'avoir gardé mon point. J'ai tellement douté. Mais il n'y a rien qui ne se fait pas dans le doute. Je suis tellement contente d'avoir gardé ce choix-là. »

D'ailleurs, la chanson « Minable » a connu un succès inespéré sur les plateformes d'écoute en ligne. « Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un accomplissement extrême que je réalise juste pas encore. Je pense que c'est une chanson qui est en train de devenir vraiment, je dirais, quelque chose dans l'univers musical. Ça me fait un grand plaisir! », dit-elle.

De quoi sera fait l'avenir de Katrine Sansregret? « Je vais retomber sur mes pattes, je vais recommencer à composer, je veux écrire de la musique, je veux faire de la musique, je veux dormir, je veux prendre soin de moi, prendre soin de ma tête. »

Je pense que c'est une grosse aventure qui m'a fait vivre beaucoup d'affaires. J'ai besoin de prendre soin de Kat. Je pense que c'est l'étape numéro un, prendre soin de Kat pour qu'elle puisse avancer plus fort.

« Je me sens complètement déconnectée », ajoute-t-elle. « Il y a plein de choses autour de moi, la vraie vie reprend et je suis juste : "Est-ce que j'ai le droit d'y avoir accès?" C'est tu normal que je sois dans la vraie vie? C'est comme être dans un bain de poissons et finalement être dans l'océan. Tout est connecté d'une shot. J'ai besoin de retourner l'autre bord du mur et de reconnecter avec mes racines d'arbre. C'est ça que j'aime beaucoup dire. »

J'ai besoin de retomber un peu sur terre avant de savoir où est-ce que je m'en vais, un jour à la fois.

On souhaite à Katrine beaucoup de succès dans ses projets à venir!