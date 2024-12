Karina a-t-elle eu une relation avec David après Ma mère, ton père?

Karina a terminé son aventure Ma mère, ton père avec David.

Les deux célibataires ont eu l'approbation de leurs enfants dans le choix de leur partenaire, mais se sont-ils fréquentés après l'émission?

« À l'intérieur de l'émission, il n'y avait rien de "fake". Je suis arrivée là, on a ri, on a eu du plaisir ensemble, j'ai appris à le connaître et tout ça. Par contre, comme je l'ai toujours mentionné - mais ça n'a pas nécessairement été montré à la télé -, David n'était pas nécessairement le genre d'homme, habituellement, dans ma vie, qui va m'accrocher. »

Elle ajoute : « Mais on s'entend que, à un moment donné, il faut ouvrir nos horizons et tout. David était vraiment super gentil, une belle personne et tout ça. On avait du plaisir ensemble. On a eu une connexion dans le sens amical. »

On s'est croisés deux fois après. Je pense que ça ne fittait pas, autant pour lui que pour moi. Ça ne cadrait pas dans ce qu'on recherche dans une relation amoureuse.

A-t-elle trouvé l'amour depuis? « Je suis toujours un coeur à prendre. Non, je n'ai pas trouvé l'amour. »

Comme Karina est arrivée en fin d'aventure, elle n'a pas créé de liens d'amitié aussi forts que certains autres participants. « [Quand je suis arrivée,] il y avait déjà une chimie qui était intégrée au niveau des filles. Sandy, c'était mon coup de cœur féminin à l'intérieur. J'ai toujours dit que c'était mon arc-en-ciel. Elle est 100 % elle-même. C'est une belle personne, Sandy. Je n'ai revu personne en tant que tel depuis mon retour. »

« J'ai repris mon quotidien, ma route, mon travail, mes amitiés », enchaîne-t-elle. « Je suis beaucoup sur la route. Je suis quand même assez occupée. Je suis impliquée dans la Fondation Charles-Bruneau. J'ai des levées de fonds. J'arrive du 24 heures de Tremblant. Je suis toujours très active. Je n'ai pas eu la chance de les croiser. J'ai parlé avec François au téléphone. Une très belle personne, un bel humain. J'ai écrit à Maurice. J'étais contente pour lui, mais je n'ai pas revu personne en tant que tel. Dans le fond, c'est correct. Je suis arrivée à la fin. Ce n'est pas la même chose.... »

Notons que Karina est courtière immobilière pour l'agence RE/MAX à Saint-Hyacinthe.

Karina ne s'est pas inscrite à Ma mère, ton père, elle a été recrutée par la production. Plus de détails à ce sujet ici.