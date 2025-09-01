Accueil
Julie Snyder teste une activité d’OD Chypre avec ses enfants (vidéo)

« C'est comme un gros Sinus Rinse. »

Image de l'article Julie Snyder teste une activité d’ «OD Chypre» avec ses enfants (vidéo)
Par Élizabeth Lepage-Boily

La productrice Julie Snyder a eu la chance de se rendre à Chypre pour le début des tournages de la nouvelle saison d'Occupation Double.

Sur place, elle en a profité pour faire quelques activités qui seront proposées aux candidats d'OD.

Elle a notamment fait du seabob dans l'eau turquoise de la mer Méditerranée avec ses enfants, Romy et Thomas.

Comme la température était extrêmement chaude lors de leur visite sur l'île de Chypre, les activités nautiques étaient les bienvenues.

Voyez-la expliquer - à sa manière bien colorée - ce qu'est un seabob et découvrez des images du début de leur excursion dans la vidéo ci-dessous.

Julie Snyder nous a également révélé trois primeurs sur OD Chypre. Apprenez-en plus ici.

