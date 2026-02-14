Julie Snyder fera une apparition dans cette populaire compétition télévisée

Depuis plusieurs années déjà, l’animatrice et productrice Julie Snyder évolue sous le giron de Bell Média, en participant à la conception et à la réalisation de plusieurs émissions de télévision sur Noovo. Elle signe entre autres la production de Survivor Québec et Occupation Double.

Cette fois-ci, c’est à titre d’invitée que la démone se présentera, alors qu’elle participera au prochain épisode de la téléréalité culinaire Nuls en chef. Et, à la vue de l’extrait qui a été présenté à la fin du plus récent épisode, on peut s’attendre à tout, alors qu’on y voit Julie mettre (littéralement) le feu en cuisine.

Sa présence est d’ailleurs tout indiquée pour la thématique du nouvel épisode, qui sera axé sur la cuisine sans viande. Julie étant végétarienne depuis plus de 30 ans, nul doute qu’elle profitera de son passage pour égayer les appétits des téléspectateurs et des célébrités en studio, avec son expertise acquise au fil des années.

Au cours de l'émission, les candidats devront également relever plusieurs défis, dont un concernant des piments forts, ainsi que la confection de falafels, ces petites boules de pâte conçues avec des pois chiches. Réussiront-ils à les terminer avant la fin du temps imparti? C’est à ne pas manquer ce mercredi sur Noovo, à compter de 20 h.

Cette semaine, c’est l’animatrice Élyse Marquis qui était invitée à Nuls en chef, ne manquant pas de causer la commotion générale en studio. Plusieurs participants étant fans de l’émission Les chefs!, ils étaient visiblement surpris et étonnés de voir Élyse débarquer en trombe dans la cuisine de la compétition, leur demandant de tout arrêter et d'ajouter des mini cupcakes à leur préparation. Un véritable moment d'anthologie pour les amateurs de la célèbre compétition culinaire québécoise, qui fêtera bientôt ses 15 ans d'existence, avec une nouvelle saison promise ce printemps, sur ICI Télé.