La finale d'OD Chypre a fait couler beaucoup d'encre la semaine dernière. Dans celle-ci, les téléspectateurs apprenaient l'identité du couple vainqueur de la bouche des animateurs qui ouvraient une enveloppe contenant la photo des gagnants. Les principaux intéressés n'étaient pas présents.

« Pour une fille qui a autant l'instinct de la télé que toi, c'est anticlimax de ne pas voir les gagnants à l'issue de la finale... », a lancé Jean-Sébastien Girard à Julie Snyder sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche.

« Je comprends la critique et je l'accepte. Sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Donc on a eu beaucoup d'éloges sur la saison d'Occupation Double. On a un diffuseur qui est très à l'écoute du public. Le public réclamait qu'on revienne à un OD plus bouillant, étonnant, épicé, on a rebrassé les cartes, on a revisité le tapis rouge et le public a été au rendez-vous plus que jamais. On est numéro un sur Crave, 20 millions de visionnements sur les plateformes Crave et Noovo et 1,4 million de téléspectateurs sur la chaîne Noovo chaque semaine », dit d'abord la productrice.

« Alors c'est d'autant plus décevant qu'on n'ait pas vu la finale comme d'habitude... », indique Guy A. Lepage.

« On se rend compte - et c'est touchant - que pour le public, leur finale, avec les codes de la finale, c'est devenu une tradition. Alors on entend les critiques et on comprend aussi. Puis avec notre diffuseur, on entend ce cri du cœur-là et avec notre diffuseur, on va faire un post-mortem. [Mais], je ne peux rien promettre », conclut-elle.

Les fans d'Occupation Double peuvent quand même rêver d'avoir le retour de la formule traditionnelle l'an prochain.