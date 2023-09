Julie Roussel, l'interprète de Gladys, commente la fin de 5e rang : « Ça nous a surpris »

Lors du visionnement de presse de Sorcières, l'actrice Julie Roussel, qui interprète Gladys dans 5e rang, nous a parlé de l'annonce par les auteurs, Sylvie Lussier et Pierre Poirier, de la fin du téléroman de Radio-Canada.

C'est en décembre que les comédiens tourneront les dernières scènes de cette série annuelle qui aura captivé les téléspectatrices et téléspectateurs québécois pendant 5 ans et demi.

Ils nous ont dit au dernier party de Noël de nous préparer. On le pleure tranquillement, mais c'est sûr que ça va faire mal rendu en décembre de ne plus revoir ce monde-là.

La comédienne avoue avoir été étonnée par l'annonce.

« Ça nous a surpris, parce que nous, on les aime nos personnages, on les aurait fait vivre encore 10 ans, mais c'est des machines des auteurs de téléromans, c'est des superhéros. Et, quand c'est ton troisième téléroman de suite dans ta vie, ça se peut que tu sois au bout de la corde. Je pense que c'est ça, une fatigue générale : fournir de l'épisode, pas de vacances. J'imagine qu'à un moment donné, ils ont le goût de regarder le fleuve un peu... »

Je suis certaine qu'ils vont nous écrire une finale incroyable!

Julie Roussel n'a toujours pas lu les textes de ce fameux dernier épisode, mais elle nous confirme que son personnage vivra des remous cet automne.

« En septembre, Gladys aura un gros coup, qui va changer beaucoup de choses dans son quotidien », nous révèle-t-elle.

