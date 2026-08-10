Julie révélera un secret troublant à Philippe dans Indomptables cet automne

Comme on le sait, la série Indomptables prendra fin cet automne, au terme de treize nouveaux épisodes qui ont été concoctés pour le public dans les derniers mois. C'est à compter du 9 septembre prochain que vous pourrez les découvrir.

Le diffuseur TVA a récemment dévoilé le synopsis de cette ultime mi-saison, nous donnant au passage plusieurs indices sur ce qui nous attend. Ce faisant, on comprend que les surprises et les mystères seront de nouveau au rendez-vous.

D'abord, on se souviendra que le paternel Michel Martineau (Stéphane Demers) est sorti d'un long coma dans la finale de mi-saison. Ce réveil se fera de manière assez brutale, alors que celui-ci tentera de reprendre les rênes et d’asseoir son autorité au sein d’un clan déjà fragilisé.

Pour Philippe Richer (Benoît Gouin), pas question de laisser son ancien ami, qui l’a trahi, trôner à la tête de l’empire qu’il a lui-même bâti. La transaction immobilière qui a tout lancé ne doit plus exister. Les masques tombent.

Les hostilités provoqueront des tensions à l’intérieur de chacun des clans. Ces confrontations réveilleront d'ailleurs des tensions entre Philippe, Evelyne et Nicolas (Geneviève Rochette et Alexandre Bacon), entre Samuelle et Sébastien (Marianne Fortier et Félix-Antoine Duval), entre Michel et ses enfants, entre Julie (Marilou Morin) et David Beaufort (Hubert Proulx) qui lui joue dans le dos.

Comme on le sait, Philippe a entretenu une relation secrète avec sa belle-fille Julie à l'époque, un secret qui pourrait bien exploser, notamment lorsqu'une découverte inattendue amènera Julie à révéler un secret troublant à Philippe, secret qui pourrait tout changer… De quoi s'agit-il selon vous? Nous nous demandons si un enfant pourrait être né de cette union interdite, mais il s'agit d'une simple hypothèse que l'on devra vérifier cet automne.

Enfin, une étrange disparition viendra secouer le village de Saint-Aubertin. De qui s'agira-t-il selon vous?

Il faudra être au rendez-vous à compter du mercredi 9 septembre à 20 h, sur les ondes de TVA, pour savoir comment se terminera cette lutte sans merci.