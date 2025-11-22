Accueil
Julie-Pier réitère et précise certains propos impopulaires qu'elle a eus à OD cette semaine

Quel couple mérite de gagner selon elle?

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

À quelques heures du couronnement du couple gagnant d'OD Chypre, plusieurs ex-candidats donnent leur avis sur le couple qui, selon eux, remporteront le chalet du Domaine Pine Hill.

Dans l'émission de jeudi d'OD, Julie-Pier a affirmé qu'elle voterait pour Arnaud et Lauriane. On peut dire que son avis n'a pas été bien reçu par ses comparses, qui lui ont jeté des regards d'incompréhension.

En entrevue avec nous, l'humoriste a réitéré sa position et précisé sa pensée :

« Moi, en tout cas, je souhaite que ce soit Arnaud et Laurianne. Je suis arrivé à OD avec l'intention de jouer. Je l'ai fait, mais je n'ai pas pu jouer autant que ce que je voulais. J'étais arrivée comme semaine 4 et tout le monde était matché et tout ça. Je trouve qu'Arnaud a vraiment eu l'opportunité de jouer et de faire des stratégies. Il l'a vraiment super bien fait. On l'oublie, mais OD, c'est un jeu. Je trouve qu'il a vraiment bien joué le jeu d'OD. Pour ça, je pense qu'il mérite de gagner. »

Est-ce qu'Any et Deymien auraient gagné s'ils s'étaient rendus jusqu'à la fin? Maxime répond : « Je pense qu'ils auraient gagné par défaut parce que ça aurait été un vote contre les autres couples ».

Les deux candidats concernés croient-ils, eux, qu'ils auraient eu des chances de l'emporter? « Tous les deux, on pense que c'est très possible », indique Deymien. « Puis, en plus, je pense qu'étant dehors, les réseaux sociaux confirment la chose. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Il y en a qui sont fâchés. Il y en a qui ne veulent même plus regarder l'émission. Je pense que tout ça, ça confirme que oui, je pense qu'on avait de grandes chances de gagner. »

Deymien ne veut pas faire de prédiction sur le couple gagnant d'OD Chypre, mais précise que, dans son coeur, les gagnants sont Cédrik et Catherine, qui, d'ailleurs, ont officialisé leur relation cette semaine sur leurs réseaux sociaux.

Précisons que, de son côté, Naomi a révélé pour qui elle avait voté comme couple gagnant, et c'est assez surprenant. Apprenez-en plus ici.

