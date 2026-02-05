Accueil
Julie Drolet sera bientôt de retour en poste

Découvrez quand elle reprendra l'antenne.

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Radio-Canada annonce que la journaliste et cheffe d'antenne Julie Drolet reviendra bientôt à l'antenne.

Elle prendra la barre du Téléjournal midi à compter de la première semaine du mois de mars prochain. 

Elle reprendra le travail de façon progressive. Les téléspectateurs pourront la voir quelques jours à l'écran, avant qu'elle retrouve le rythme quotidien.

« Nous sommes ravis et émus de retrouver Julie après cette dure épreuve face à la maladie. Elle revient toujours aussi passionnée par son métier et son souci de bien informer le public, qui aura le plaisir de la revoir très bientôt », souligne Crystelle Crépeau, directrice générale de l’Information de Radio-Canada. 

La principale intéressée mentionne ceci dans le communiqué de presse officiel : « C'est avec une immense joie que je retrouve ma famille professionnelle et que je renoue avec ma passion pour l'information. Je voudrais remercier tous les téléspectateurs qui m'ont appuyée tout au long de cette épreuve, vos mots et marques d'affection m'ont portée. Vous me donnez des forces et des ailes pour vivre ce retour au travail ».

Rappelons que la cheffe d'antenne avait quitté son boulot pour se soigner d'un agressif cancer du sein. En novembre dernier, elle annonçait avoir terminé ses traitements d'immunothérapie. Les détails ici.

Retrouvez Julie Drolet sur ICI TÉLÉ et ICI RDI du lundi au vendredi à 12 h dès le 2 mars.

