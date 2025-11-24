Une grande étape pour Julie Drolet et sa santé

C'est une étape de plus vers la guérison pour la journaliste et animatrice Julie Drolet, qui annonce aujourd'hui sur ses réseaux sociaux avoir terminé ses traitements d'immunothérapie.

Il s'agit évidemment d'une étape cruciale qui, nous l'espérons, ouvrira la porte à un avenir porteur d'autres bonnes nouvelles!

Elle écrit : « C'est mon dernier traitement en immunothérapie. Dernière fois que je viens dans ce local que je fréquente depuis un an. C'est donc la fin du volet traitement qui m'a occupée à temps plein.

J'espère ne plus jamais devoir y retourner.

C'est une nouvelle étape importante, une petite victoire. Je ne suis pas guérie, c'est trop tôt pour parler de rémission, mais je n'ai plus de cancer dans mon corps. Mon cœur est plus léger. Je regarde en avant, je recommence à me construire des projets d'avenir.

Ça n'a jamais été pénible de venir semaine après semaine dans ce local de traitement grâce à la bonne humeur et la délicatesse des infirmières qui prennent soin de nous. Merci à vous toutes! Merci pour les conseils, les rires, pour votre humanité. Merci à mon oncologue qui m'a proposé ce plan de traitement qui était très costaud, parfois difficile, qui m'a encouragée, poussée à aller jusqu'au bout même quand les effets secondaires étaient lourds et douloureux. On va se revoir, mais moins souvent. Et c'est très bien comme ça. Je sais que tous les patients qui vous auront comme médecin sont très chanceux et entre bonnes mains.

Encore une fois, j'ai pu faire "sonner la cloche", charmant rituel qui souligne la fin de chacune des étapes de traitement vers un retour à la santé. »

Nous accueillons cette nouvelle avec le plus grand des bonheurs et nous souhaitons à Julie Drolet une suite en santé, remplie de vitalité et de beaux projets.

Elle abordait d'ailleurs ici son retour devant les caméras.