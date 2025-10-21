Julie Drolet aborde son retour en ondes et son changement de tête

Julie Drolet était récemment de passage à l'émission de Pénélope McQuade sur ICI Première.

Il a été question de son retour en ondes et de cheveux... L'animatrice a d'abord demandé à son invité si elle comptait garder cette coupe courte pour son retour à RDI.

« Ce n'est pas une coupe, je n'ai rien coupé. C'est juste de pauvres petits cheveux qui ont été extrêmement traumatisés par les chimiothérapies », indique d'abord Julie Drolet. « Ils sont en train de repousser. À ma grande surprise, poivre et sel. Moi, je suis une ex-brune. Alors oui, j'avais quand même des teintures, j'avais un petit peu de cheveux blancs, mais je n'avais pas ça. »

Voyez une photo de Julie Drolet, prise par Hamza Abouelouafaa, lors de son passage à Pénélope ci-dessous.

« D'abord, je me réjouis d'en avoir », ajoute-t-elle. « Ça, c'est vraiment une libération. Toutes les femmes qui sont passées par la chimio se réjouissent de voir par la suite leurs cheveux pousser. Mais ils frisent. Je ne voulais pas ça. Alors, j'ai tellement de mal à les placer, parce que c'est comme un petit mouton, une petite boule frisée. »

Julie Drolet avoue avoir demandé à son patron son avis sur le look qu'elle pourrait adopter en ondes. « Parce qu'en voyez-vous, vous, des animatrices en information qui ont des cheveux blancs ou poivre et sel au Québec? Moi, j'en ai pas vu. [...] Lui, il est ouvert. »

« Mais pourquoi lui avoir demandé [la permission]? », s'interroge l'animatrice. « Parce qu'on avait une tradition. Je ne peux pas parler pour les autres stations, je peux vous parler seulement de ma propre expérience. [...] On représente l'employeur. Et l'image de marque de Radio-Canada. Alors, ils ont un droit de regard sur ce qu'on porte, sur le maquillage, sur les cheveux, sur la couleur. »

« Je n'ai pas pris ma décision », dit-elle en rapport à son look futur à l'écran. « Il [son patron] m'a même offert, il dit : "regarde, va devant une caméra. Va faire des tests en ondes. Habille-toi avec ton kit de télé, ton linge sérieux. Fais-toi maquiller, tout ça. Puis, va voir. Est-ce que toi, t'es prête à te voir comme ça et à projeter ton image publique comme ça?" Alors, je suis vraiment dans une réflexion parce que la moi d'il y a pas tellement longtemps, d'il y a quelques semaines disait : "ah, moi, c'est certain, je les fais teindre avant de mettre les pieds ici. C'est certain, certain". Et la moi d'aujourd'hui continue à cheminer là-dedans. »

La date de son retour en ondes n'a pas été encore fixée, mais ce devrait être très bientôt.