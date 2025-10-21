Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Judi Richards chante « Aimons-nous » d'Yvon Deschamps et on craque!

Un peu de douceur dans votre journée.

Les temps fous
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Judi Richards était de passage à l'émission Les temps fous d'Édith Cochrane la semaine dernière.

L'animatrice lui a demandé d'interpréter un court extrait de la pièce « Aimons-nous » de son amoureux, Yvon Deschamps.

Elle a alors entonné sans préparation la chanson, accompagnée par le quatuor à cordes Esca, band maison de l'émission.

Voyez le résultat très touchant à la fin de l'extrait au bas de l'article.

Précisons au passage que Les temps fous est une excellente émission qui mérite plus d'attention. La proposition originale de Télé-Québec tente de faire des ponts entre les générations autour de thèmes mobilisateurs. Chaque semaine, Édith Cochrane reçoit trois invités de différentes générations qui se rappellent des souvenirs et s'expriment sur différents sujets.

La réussite de ce projet repose un peu sur le concept nostalgique, mais surtout sur la spontanéité et la répartie de l'animatrice, qui parvient à rebondir efficacement sur tout ce que ses invités lui confient. Édith semble très heureuse sur sa bicyclette qui voyage dans le temps et son enthousiasme est contagieux.

On vous recommande chaudement de regarder Les temps fous, les vendredis soirs à 21 h sur les ondes de Télé-Québec.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50