Judi Richards était de passage à l'émission Les temps fous d'Édith Cochrane la semaine dernière.

L'animatrice lui a demandé d'interpréter un court extrait de la pièce « Aimons-nous » de son amoureux, Yvon Deschamps.

Elle a alors entonné sans préparation la chanson, accompagnée par le quatuor à cordes Esca, band maison de l'émission.

Voyez le résultat très touchant à la fin de l'extrait au bas de l'article.

Précisons au passage que Les temps fous est une excellente émission qui mérite plus d'attention. La proposition originale de Télé-Québec tente de faire des ponts entre les générations autour de thèmes mobilisateurs. Chaque semaine, Édith Cochrane reçoit trois invités de différentes générations qui se rappellent des souvenirs et s'expriment sur différents sujets.

La réussite de ce projet repose un peu sur le concept nostalgique, mais surtout sur la spontanéité et la répartie de l'animatrice, qui parvient à rebondir efficacement sur tout ce que ses invités lui confient. Édith semble très heureuse sur sa bicyclette qui voyage dans le temps et son enthousiasme est contagieux.

On vous recommande chaudement de regarder Les temps fous, les vendredis soirs à 21 h sur les ondes de Télé-Québec.